Роналду забил 968-й гол в карьере – «Аль-Охдуду»
Криштиану Роналду открыл счет в игре с «Аль-Охдудом».
На 15-й минуте игры лиги Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» совершил рывок из глубины поля и, получив пас от Навафа Бушаля у штрафной соперника, отправил мяч в сетку – 1:0.
Это 968-й гол в карьере португальца. 826 раз он забил на клубном уровне, 142 – в составе сборной.
Подробно со статистикой 41-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5358 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если с пенальти забивает, то всегда же пишете))))
Видимо даже не знают, им главное цифирки и побухтеть.
-Роналду, 40 лет, всего 24 сезона с 2002г,
968 гол... : (826 клубы, 142 сборная).
-Криш до 30 лет - 463 гола (411 клубы, 52 сборная)
-Криш после 30 лет - 505 гол... (52% от общего количества), (415(0,50)клубы + 90(0,64!)сб).
У Криша большая часть голов в карьере забита после 30 лет, как в чемпионатах, так и за сборную! Феноменально! Превышает 500+ голов, забитых после 30 лет!
Другого такого нет и не будет - большая часть голов забита после 30 лет!
Я не знаю до какого у него там контракт, но как будто вроде бы денег хватит на 53 жизни вперед, да и бизнесы есть, свой бренд.
Можно лирически, за МРОТ поиграть на банке в Споринге и идти на тренера или президента Португалии, не знаю, куда он там планирует.