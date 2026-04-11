Роналду забил 968-й гол в карьере – «Аль-Охдуду»

Криштиану Роналду открыл счет в игре с «Аль-Охдудом ».

На 15-й минуте игры лиги Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра » совершил рывок из глубины поля и, получив пас от Навафа Бушаля у штрафной соперника, отправил мяч в сетку – 1:0.

Это 968-й гол в карьере португальца. 826 раз он забил на клубном уровне, 142 – в составе сборной.

Подробно со статистикой 41-летнего форварда можно ознакомиться здесь .