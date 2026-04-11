Роналду забил 968-й гол в карьере – «Аль-Охдуду»

Криштиану Роналду открыл счет в игре с «Аль-Охдудом».

На 15-й минуте игры лиги Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» совершил рывок из глубины поля и, получив пас от Навафа Бушаля у штрафной соперника, отправил мяч в сетку – 1:0.

Это 968-й гол в карьере португальца. 826 раз он забил на клубном уровне, 142 – в составе сборной.

Подробно со статистикой 41-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Почему в заголовке не написали как он забил?
Если с пенальти забивает, то всегда же пишете))))
а как?
Действительно, как?)
Видимо даже не знают, им главное цифирки и побухтеть.
За 968-й гол его шейхи, случаем, не наградили историческим ЗАЗ-968? А за 965-й легендарным "горбатым".
У саудитов ЗАЗами сдачу на кассах дают…)
Так у него же 6 голов отобрали вроде, так что это 962 только, или я что то путаю?
нет, всё верно. те 6 мячей в товарищеском турнире правда сняли с рональды.
вы про Arab Club Champions Cup?
Сколько до Овечкина осталось?
Ответ Cristiano Ronaldo
Великий!!!
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит
Весь мир хвалит!
Я про Криша, зачем взваливаешь на него такую ношу, с него же спросят!
Психика месифила снова под напряжением
Рональду до и после 30 лет демонстрирует высокую результативность.
-Роналду, 40 лет, всего 24 сезона с 2002г,
968 гол... : (826 клубы, 142 сборная).
-Криш до 30 лет - 463 гола (411 клубы, 52 сборная)
-Криш после 30 лет - 505 гол... (52% от общего количества), (415(0,50)клубы + 90(0,64!)сб).
У Криша большая часть голов в карьере забита после 30 лет, как в чемпионатах, так и за сборную! Феноменально! Превышает 500+ голов, забитых после 30 лет!
Другого такого нет и не будет - большая часть голов забита после 30 лет!
В этому году, в новом чемпионате спокойно добьет до тысячи.
Я не знаю до какого у него там контракт, но как будто вроде бы денег хватит на 53 жизни вперед, да и бизнесы есть, свой бренд.

Можно лирически, за МРОТ поиграть на банке в Споринге и идти на тренера или президента Португалии, не знаю, куда он там планирует.
Конец контракта 30.06.2027
