  • Гол «Барсы» «Эспаньолу» отменили из-за офсайда Гарсии, скинувшего мяч Феррану головой. Форвард мог сделать хет-трик
Гол «Барсы» отменили из-за мизерного офсайда.

Система определения офсайда зафиксировала положение вне игры у защитника «Барселоны» Эрика Гарсии в момент гола команды в ворота «Эспаньола» (2:1, второй тайм) в Ла Лиге

Ямаль навесил со стандарта в штрафную соперника, где Гарсия головой скинул мяч Феррану Торресу. Форвард сине-гранатовых, сделавший дубль в этой игре, отправил мяч в сетку. 

Однако гол был аннулировал, поскольку Гарсия находился в офсайде. 

Матч обслуживает арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Это очень смешно, что рисовали не по краю рукава футболки, а не пойми где вообще )

Но некоторые будут рассказывать про «лигу Негрейры» )))
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Где здесь офсайд?
Ответ Umar Abdujalilov
Комментарий скрыт
Вот это офсайдище ;)))
те самые офсайды, когда отрыв может стать 9 очков 🤣
Лига Негрейры!:)
Барсе уже можно подборку собрать из ВАРовских фейлов на отмененные голы в ворота соперников за последние сезоны 🤣
Ни у кого таких комичных офсайдов нет, то размер ноги дорисуют, то игроков переместят 🤣
Никто не понимает, есть тут офсайд или нет, потому что правило идиотское, всегда меня раздражало. Если мяч влетит в ворота от руки обороняющегося, то гол засчитают. Так почему при офсайде не учитывают руку обороняющегося полностью, а только плечо?
Интересно - как они ПЛЕЧО определяют?
Есть какие-то расклады с точки зрения анатомии?)
Уже не один и два гола отменили Барсе в этом сезоне якобы из-за офсайда.
Ждем фанатов Реала с комментариями про то какие плохие судьи в ЛаЛиге
