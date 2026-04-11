Гол «Барсы» «Эспаньолу» отменили из-за офсайда Гарсии, скинувшего мяч Феррану головой. Форвард мог сделать хет-трик

Гол «Барсы» отменили из-за мизерного офсайда.

Система определения офсайда зафиксировала положение вне игры у защитника «Барселоны» Эрика Гарсии в момент гола команды в ворота «Эспаньола » (2:1, второй тайм) в Ла Лиге .

Ямаль навесил со стандарта в штрафную соперника, где Гарсия головой скинул мяч Феррану Торресу . Форвард сине-гранатовых, сделавший дубль в этой игре, отправил мяч в сетку.

Однако гол был аннулировал, поскольку Гарсия находился в офсайде.

Матч обслуживает арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес.

