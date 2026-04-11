«Милан» проиграл 3 из 4 последних матчей. «Интер» впереди на 9 очков при игре в запасе

«Милан» проиграл 3 из 4 последних матчей.

Шансы «Милана» на скудетто стали еще меньше после домашней игры с «Удинезе».

Команда Массимилиано Аллегри сегодня была разгромлена на «Сан-Сиро» со счетом 0:3. В последних четырех матчах у нее три поражения и одна победа.

После 32 матчей в чемпионате «россонери» занимают третье место с 63 баллами. Впереди идут «Наполи» (65) и «Интер» (72) – эти клубы в текущем туре еще не играли.