У Ямаля 38 (22+16) очков в 43 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил и отдал два ассиста на Феррана в дерби с «Эспаньолом»
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 38 очков по системе «гол+пас» в 43 матчах сезона за клуб.
18-летний футболист отдал две голевые передачи в игре Ла Лиги против «Эспаньола» (4:1) на Феррана Торреса, а в конце игры забил сам.
Теперь на счету Ямаля 22 гола и 16 результативных передач в 43 играх сезона за «Барселону»: 15+11 в 27 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 5+3 в 9 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И ему всего лишь 18 лет )