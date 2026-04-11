У Ямаля 38 (22+16) очков в 43 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил и отдал два ассиста на Феррана в дерби с «Эспаньолом»

Ламин Ямаль набрал 38 очков в сезоне за «Барсу».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 38 очков по системе «гол+пас» в 43 матчах сезона за клуб.

18-летний футболист отдал две голевые передачи в игре Ла Лиги против «Эспаньола » (4:1) на Феррана Торреса , а в конце игры забил сам.

Теперь на счету Ямаля 22 гола и 16 результативных передач в 43 играх сезона за «Барселону»: 15+11 в 27 матчах Ла Лиги , 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 5+3 в 9 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.

