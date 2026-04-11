  • У Ямаля 38 (22+16) очков в 43 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил и отдал два ассиста на Феррана в дерби с «Эспаньолом»
У Ямаля 38 (22+16) очков в 43 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил и отдал два ассиста на Феррана в дерби с «Эспаньолом»

Ламин Ямаль набрал 38 очков в сезоне за «Барсу».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 38 очков по системе «гол+пас» в 43 матчах сезона за клуб.

18-летний футболист отдал две голевые передачи в игре Ла Лиги против «Эспаньола» (4:1) на Феррана Торреса, а в конце игры забил сам.

Теперь на счету Ямаля 22 гола и 16 результативных передач в 43 играх сезона за «Барселону»: 15+11 в 27 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 5+3 в 9 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.

Подробную статистику Ламина можно найти здесь

Кто выиграет Лигу чемпионов?5595 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Ламин проводит шикарный сезон )
И ему всего лишь 18 лет )
Ответ Кирилл
Ламин проводит шикарный сезон ) И ему всего лишь 18 лет )
мда, я в его возрасте окончил 1 курс, и думал что это достижение
Ответ BayernMunih
мда, я в его возрасте окончил 1 курс, и думал что это достижение
а Ямаль не закончил, так что 1-1 у вас с ним))
Ещё Ламин лучший дриблер мира с огромным отрывом:) Гений нашего времени:)
Отличная игра в исполнении Ямаля и статистика!
Удовольствие наблюдать, как он крутит позвонки соперникам, хотя иногда и заигрывается...
Это просто фантастика в таком возрасте так играть
Наслаждаемся футболом вместе с ним, а титулы неизбежны, все впереди у этого вундеркинда! 🤘
Начинает исключительные вещи ставить на поток.
солидно! Удачи во вторник!
Интересно посмотреть топ 5 или даже лучше топ 10 по топ 5 лигам. Именно с учётом лч и кубковых матчей, ламин наверняка должен быть высоко
Ямаль проводит 100-й матч в Ла Лиге. 18-летний вингер «Барсы» побил рекорд Рауля, достигнув этой отметки быстрее всех
11 апреля, 16:59
У Ямаля 14 голов и 11 ассистов в 27 матчах Ла Лиги за «Барсу» – он лучший ассистент чемпионата. По «гол+пас» у Мбаппе на 2 очка больше
11 апреля, 16:58
