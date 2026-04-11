«Милан» потерпел крупнейшее поражение с 2023 года – 0:3 от «Удинезе» дома

«Милан» разгромлен впервые за два с половиной года.

Команда Массимилиано Аллегри уступила «Удинезе » на «Сан-Сиро» со счетом 0:3 в 32-м туре Серии А.

Это крупнейшее поражение «россонери» с октября 2023 года, когда они были обыграны «ПСЖ» в Париже с таким же счетом.

Дома «Милан » в последний раз проигрывал с разницей в три мяча в начале 2023-го – «Сассуоло» (2:5).