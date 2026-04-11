«Милан» потерпел крупнейшее поражение с 2023 года – 0:3 от «Удинезе» дома
«Милан» разгромлен впервые за два с половиной года.
Команда Массимилиано Аллегри уступила «Удинезе» на «Сан-Сиро» со счетом 0:3 в 32-м туре Серии А.
Это крупнейшее поражение «россонери» с октября 2023 года, когда они были обыграны «ПСЖ» в Париже с таким же счетом.
Дома «Милан» в последний раз проигрывал с разницей в три мяча в начале 2023-го – «Сассуоло» (2:5).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Аллегри в Реал теперь точно возьмут.
Наконец-то закончился фарт мафиозного мешка, а то явно оверперформили в первом круге
Всем любителям убогого футбола Аллегри посвящается )
За леау и 10 млн жалко
а, как там Модрик?
