Фанаты «Милана» освистали Леау после замены в игре с «Удинезе» на «Сан-Сиро». У вингера 0+0 в 4 последних матчах
Фанаты «Милана» выразили недовольство Рафаэлом Леау.
Вингер вышел на домашнюю игру с «Удинезе» в стартовом составе и за 77 минут нанес 8 ударов (в створ – ни одного) и получил желтую карточку.
После замены на Рубена Лофтус-Чика португалец был освистан болельщиками.
В этом сезоне Леау забил 9 мячей в Серии А – больше всех в команде, но в 4 последних играх результативных действий у него нет. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
И поделом, вообще 0
он что нападающий или как?игры вообще нету бей биги,все стоят на месте и ждут паса от такого футбола блевать охота!!!
А что хотели от олегри, он не тренер
Надо в Барсу топаря брать, у Флика заиграет в свой лучший футбол:)
обмен на рафу
На Касадо:)
