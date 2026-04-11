Фанаты «Милана» освистали Леау после замены в игре с «Удинезе» на «Сан-Сиро». У вингера 0+0 в 4 последних матчах

Фанаты «Милана» выразили недовольство Рафаэлом Леау.

Вингер вышел на домашнюю игру с «Удинезе» в стартовом составе и за 77 минут нанес 8 ударов (в створ – ни одного) и получил желтую карточку.

После замены на Рубена Лофтус-Чика португалец был освистан болельщиками.

В этом сезоне Леау забил 9 мячей в Серии А – больше всех в команде, но в 4 последних играх результативных действий у него нет.