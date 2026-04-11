Лучший бомбардир «Балтики» Хиль травмировал ногу в 1-м тайме игры с «Пари НН»

Брайан Хиль не смог доиграть матч против «Пари НН» из-за повреждения.

Лучший бомбардир «Балтики» травмировал левую ногу в районе 33-й минуты матча 24-го тура Мир РПЛ и был заменен на Дерика Ласерду.

Хиль в этом сезоне провел 24 игры в чемпионате и забил 13 мячей – на один меньше, чем лучший бомбардир лиги Джон Кордоба из «Краснодара».

Подробно со статистикой форварда сборной Сальвадора можно ознакомиться здесь .

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

