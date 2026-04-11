Лучший бомбардир «Балтики» Хиль травмировал ногу в 1-м тайме игры с «Пари НН»
Брайан Хиль не смог доиграть матч против «Пари НН» из-за повреждения.
Лучший бомбардир «Балтики» травмировал левую ногу в районе 33-й минуты матча 24-го тура Мир РПЛ и был заменен на Дерика Ласерду.
Хиль в этом сезоне провел 24 игры в чемпионате и забил 13 мячей – на один меньше, чем лучший бомбардир лиги Джон Кордоба из «Краснодара».
Подробно со статистикой форварда сборной Сальвадора можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
обидная потеря перед ключевым отрезком...здоровья!
Повезло Краснодару.
При чем тут Краснодар?
Балтика скоро с Краснодаром играть будет
Как бы всю команду не переломали. Бедного Макса Петрова всего обстучали..
Балтика это первая в рпл команда по нарушениям, причем первая с отрывом. За них в последнюю очередь надо переживать, они точно не жертвы грубой игры а ее амбасадоры
Комментаторы сглазили
Получается переход в Краснодар отложен?
Желаю здоровья!!!
