Ди Канио о переходе Доннаруммы в АПЛ: «Это грязные деньги, но не осуждаю, в Италии он получал бы вдвое меньше. Сильный вратарь, но иногда допускает такие ошибки, какие Буффон позволял себе раз в 3 года»
Паоло Ди Канио: Доннарумма иногда ошибается как середняк.
Паоло Ди Канио прокомментировал решение Джанлуиджи Доннаруммы продолжить карьеру в АПЛ, а не Серии А.
«Это грязные деньги. Все законно, я не осуждаю. В Италии ему пришлось бы вдвое урезать зарплату, чтобы играть в неконкурентоспособной команде.
Для меня он очень сильный вратарь, но иногда допускает ошибки уровня середняка, какие Буффон позволял себе раз в три года. В определенных командах одна такая «бабочка» в неподходящем матче перечеркивает десять чудесных сэйвов», – сказал бывший форвард «Лацио».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
