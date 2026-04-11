  • Ди Канио о переходе Доннаруммы в АПЛ: «Это грязные деньги, но не осуждаю, в Италии он получал бы вдвое меньше. Сильный вратарь, но иногда допускает такие ошибки, какие Буффон позволял себе раз в 3 года»
Паоло Ди Канио: Доннарумма иногда ошибается как середняк.

Паоло Ди Канио прокомментировал решение Джанлуиджи Доннаруммы продолжить карьеру в АПЛ, а не Серии А.

«Это грязные деньги. Все законно, я не осуждаю. В Италии ему пришлось бы вдвое урезать зарплату, чтобы играть в неконкурентоспособной команде.

Для меня он очень сильный вратарь, но иногда допускает ошибки уровня середняка, какие Буффон позволял себе раз в три года. В определенных командах одна такая «бабочка» в неподходящем матче перечеркивает десять чудесных сэйвов», – сказал бывший форвард «Лацио».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
грязные зелёные бумажки (с)
Ответ Lavinka
Ты с кем шутишь мля ты подумай мля
ди канио нацист.
Грязные деньги это как? Деньги мафии или на продаже оружия…
Ди Канио не только «бывший форвард Лацио», он и сам в АПЛ бегал))
В целом к Джиджи есть претензия, это матч в Мадриде. После этого Траффорд идеально сыграл в финале кубка Лиги с Арсеналом и с Ливерпулем в 1/4 Кубка Англии (2:0, 4:0).

Есть мнение что завтра стоить выйти Траффорду. И думаю с Реалом он бы не пропустил 1 и 2 голы
