Ферран сделал дубль в дерби с «Эспаньолом». Форвард «Барсы» забил впервые с января

Ферран забил впервые с января.

Ферран Торрес прервал безголевую серию, которая тянулась с января и насчитывала 15 матчей в составе «Барселоны» и сборной Испании.

Форвард сделал дубль в дерби с «Эспаньолом » (2:0, первый тайм) в 31-м туре Ла Лиги.

В последний раз Ферран забивал 31 января в ворота «Эльче» (3:1). На его счету 14 голов в 28 матчах сезона Ла Лиги.

