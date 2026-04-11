Ферран сделал дубль в дерби с «Эспаньолом». Форвард «Барсы» забил впервые с января
Ферран Торрес прервал безголевую серию, которая тянулась с января и насчитывала 15 матчей в составе «Барселоны» и сборной Испании.
Форвард сделал дубль в дерби с «Эспаньолом» (2:0, первый тайм) в 31-м туре Ла Лиги.
В последний раз Ферран забивал 31 января в ворота «Эльче» (3:1). На его счету 14 голов в 28 матчах сезона Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Сегодня к нему никаких вопросов! Надеюсь, что оформит и хет-трик Ферран, а самое главное, что голы прибавят Торресу уверенность в себе, которая будет очень важна, как и результативность в самом ближайшем следующем матче Барсы!
Самое главное, чтобы Ферран и дальше себя так же проявлял как сегодня, а не влез в безголевую серию )
Надеемся Феррана прорвет!
Надеюсь он вернулся на концовку сезона и забьет еще несколько голов, особенно в ЛЧ.
Любим такую версию Феррана больше всего, надеюсь что против Атлетико он так бы будет выступать.
Вы пускайте с Атлетико ! Сделает хет-трик !!:)))
и тем не менее сравнялся с ламином по голам
Шансы на ЗМ увеличиваются ✊
Я, как болельщик ЦСКА, смотря на Феррана почему то вижу Мусаева 😅очень большое сходство у них, че то стараются, бегают, но больше мешают команде чем помогают
Только вот Тамика прорывает как-то нечасто и несильно :) Хотя идею оценил.
Феррари 🦈 включил режим "турбо".
