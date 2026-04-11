13

Ферран сделал дубль в дерби с «Эспаньолом». Форвард «Барсы» забил впервые с января

Ферран забил впервые с января.

Ферран Торрес прервал безголевую серию, которая тянулась с января и насчитывала 15 матчей в составе «Барселоны» и сборной Испании. 

Форвард сделал дубль в дерби с «Эспаньолом» (2:0, первый тайм) в 31-м туре Ла Лиги. 

В последний раз Ферран забивал 31 января в ворота «Эльче» (3:1). На его счету 14 голов в 28 матчах сезона Ла Лиги. 

Подробную статистику Торреса можно увидеть по ссылке

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoЭспаньол
logoФерран Торрес
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня к нему никаких вопросов! Надеюсь, что оформит и хет-трик Ферран, а самое главное, что голы прибавят Торресу уверенность в себе, которая будет очень важна, как и результативность в самом ближайшем следующем матче Барсы!
Самое главное, чтобы Ферран и дальше себя так же проявлял как сегодня, а не влез в безголевую серию )
Надеемся Феррана прорвет!
Надеюсь он вернулся на концовку сезона и забьет еще несколько голов, особенно в ЛЧ.
Любим такую версию Феррана больше всего, надеюсь что против Атлетико он так бы будет выступать.
Вы пускайте с Атлетико ! Сделает хет-трик !!:)))
и тем не менее сравнялся с ламином по голам
Шансы на ЗМ увеличиваются ✊
Я, как болельщик ЦСКА, смотря на Феррана почему то вижу Мусаева 😅очень большое сходство у них, че то стараются, бегают, но больше мешают команде чем помогают
Ответ kqkly
Я, как болельщик ЦСКА, смотря на Феррана почему то вижу Мусаева 😅очень большое сходство у них, че то стараются, бегают, но больше мешают команде чем помогают
Только вот Тамика прорывает как-то нечасто и несильно :) Хотя идею оценил.
Феррари 🦈 включил режим "турбо".
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль проводит 100-й матч в Ла Лиге. 18-летний вингер «Барсы» побил рекорд Рауля, достигнув этой отметки быстрее всех
11 апреля, 16:59
У Ямаля 14 голов и 11 ассистов в 27 матчах Ла Лиги за «Барсу» – он лучший ассистент чемпионата. По «гол+пас» у Мбаппе на 2 очка больше
11 апреля, 16:58
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем