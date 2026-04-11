Игонин о Соболеве: «Перформансы помогают ему забивать, но из-за удаления могут быть проблемы у команды. Не надо этого делать во время матча. Нужно быть достаточно взрослым, чтобы это понимать»

Игонин о Соболеве: делай перформансы на пресс-конференциях, а не во время игр.

Алексей Игонин высказался о поведении Александра Соболева .

«Как раньше говорили тренеры, если тебе помогают какие-то перформансы для голов, делай что хочешь, только забивай! Можешь вообще не приходить на тренировки, если ты будешь забивать.

У меня в карьере один раз был момент, когда футболиста «подшили» от алкоголя. Он две игры сыграл неудачно, и тренер ему сказал: «Иди расшивайся обратно, на фиг! Зачем ты нам такой нужен?»

С одной стороны, перформансы Соболева ему помогают, а мы видим, что так и получается.

Но есть же другая ситуация: ты играешь в коллективе и влияешь на всю команду. Забиваешь гол, потом у тебя ситуация, когда ты не думаешь о команде, а только о себе за счет этого перформанса. И у команды в этот момент могут быть проблемы касаемо, например, твоего удаления.

Конечно, взрослый человек прекрасно это понимает. Делай перформансы на пресс-конференциях, на тренировках, но не нужно этого делать во время матча, потому что ты в этот момент вредишь команде. Делай это правильно, и никаких вопросов не будет.

Нужно быть достаточно взрослым человеком, чтобы это самому понимать», – сказал бывший полузащитник «Зенита ».

И все-таки Соболев – хороший нападающий