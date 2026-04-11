  • Белоус о борьбе за титул в РПЛ: «Могут случиться и судейские скандалы, и стимулирование третьих команд. Многие лидеры дают премиальные немотивированным клубам»
11

Белоус о борьбе за титул в РПЛ: «Могут случиться и судейские скандалы, и стимулирование третьих команд. Многие лидеры дают премиальные немотивированным клубам»

Юрий Белоус: знаю, что многие лидеры дают другим командам премиальные.

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о встрече «Краснодара» с «Зенитом» 12 апреля.

– Для кого поражение в этом матче будет более болезненным, на ваш взгляд?

– Конечно, для «Зенита»: они играют дома, они на одно очко отстают. Для них даже ничья – это не поражение, но, скажем так, не самый лучший результат. «Зениту» надо положить все возможности, чтобы одержать победу. 

Для «Краснодара» ничья будет прекрасным результатом, а победа – просто грандиозным. Очень здорово выглядит клуб – пожалуй, одна из самых гармонично сбалансированных команд лиги.

– После этой игры остается еще 6 матчей до конца сезона – проигравшая команда сможет исправить положение?

– Возможности будут. Могут случиться и судейские скандалы, даже стимулирование третьих команд, которые будут играть против того же «Краснодара». Я знаю, что многие команды-лидеры это используют по возможности – не продают или покупают игры, а вот определенные премиальные дают, чтобы команды, которые не мотивированы, могли убиваться за хорошую денежку, – отметил Белоус.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
стимулирование соперника...есть ли за это наказание? Безрукова наказали за шутку после победы над зенитом....
стимулирование соперника...есть ли за это наказание? Безрукова наказали за шутку после победы над зенитом....
Есть, это нарушение и Белоусу придется давать заднюю либо вызовут к дознавателю
Сколько раз уже было ,что команде ничего не надо в плане борьбы за место,но она костьми ложится,а говорят не деньги играют в футбол
Сколько раз уже было ,что команде ничего не надо в плане борьбы за место,но она костьми ложится,а говорят не деньги играют в футбол
ярчайший пример это матч Мордовия - Ростов в 2016. Там команда даже не тренировалась из-за долгов по зп, за несколько дней до игры игроки заявили, что вообще не выйдут на поле. А потом дядя Женя расчехлил кошелек...
ярчайший пример это матч Мордовия - Ростов в 2016. Там команда даже не тренировалась из-за долгов по зп, за несколько дней до игры игроки заявили, что вообще не выйдут на поле. А потом дядя Женя расчехлил кошелек...
Да что далеко ходить, в прошлом сезоне Рубин умирал на поле, против Краснодара. После неточных ударов так разочарованно падали на газон, как-будто финал лч проигрывают
Раньше наказание было за стимулирование на проигрыш, а на выигрыш не было
Не многие стимулируют третьи команды, а в основном юбиляр это делает и не только команды.
Не многие стимулируют третьи команды, а в основном юбиляр это делает и не только команды.
главное на каждом углу повторять, что черное это белое и всё будет ок
