Белоус о борьбе за титул в РПЛ: «Могут случиться и судейские скандалы, и стимулирование третьих команд. Многие лидеры дают премиальные немотивированным клубам»
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о встрече «Краснодара» с «Зенитом» 12 апреля.
– Для кого поражение в этом матче будет более болезненным, на ваш взгляд?
– Конечно, для «Зенита»: они играют дома, они на одно очко отстают. Для них даже ничья – это не поражение, но, скажем так, не самый лучший результат. «Зениту» надо положить все возможности, чтобы одержать победу.
Для «Краснодара» ничья будет прекрасным результатом, а победа – просто грандиозным. Очень здорово выглядит клуб – пожалуй, одна из самых гармонично сбалансированных команд лиги.
– После этой игры остается еще 6 матчей до конца сезона – проигравшая команда сможет исправить положение?
– Возможности будут. Могут случиться и судейские скандалы, даже стимулирование третьих команд, которые будут играть против того же «Краснодара». Я знаю, что многие команды-лидеры это используют по возможности – не продают или покупают игры, а вот определенные премиальные дают, чтобы команды, которые не мотивированы, могли убиваться за хорошую денежку, – отметил Белоус.