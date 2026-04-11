Ямаль проводит 100-й матч в Ла Лиге. 18-летний вингер «Барсы» побил рекорд Рауля, достигнув этой отметки быстрее всех
Вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе на игру с «Эспаньолом» в 31-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм) и отметился голевой передачей на Феррана Торреса.
Ямаль, которому 18 лет и 272 дня, достиг этой отметки быстрее всех. О превзошел рекорд Рауля (19 лет и 284 дня).
В топ-5 также входят Икер Муниаин (19 лет и 293 дня), Хосеба Эчеберрия (20 лет и 177 дней) и Боян Кркич (20 лет и 203 дня).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
Уже 2 ассиста оформил.
Лучший ассистент чемпионата Испании ещё побьет немало рекордов в свои молодые годы! А дальше будет сложнее, там был Месси - гений футбола и Барселоны)
Ыгы... Но всё равно малядесссс!
Голевая машина ! Школа барсы лучшая !
пипец конечно на год быстрее Рауля провел 100 матчей.а Кркич как то поздно сделал ,учитывая что дебютировал за Барсу в 16-17 лет
Это ж во сколько лет он дебютировал ? В 14 что ли?
В 15 при Хави
в 15,за пару месяцев до 16 летия ,когда собственно и стал основным
Не ну тут респект конечно!
