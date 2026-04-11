Ямаль проводит 100-й матч в Ла Лиге. 18-летний вингер «Барсы» побил рекорд Рауля, достигнув этой отметки быстрее всех

Ямаль достиг отметки в 100 матче в Ла Лиге раньше всех.

Ламин Ямаль проводит 100-й матч в Ла Лиге .

Вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе на игру с «Эспаньолом » в 31-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм) и отметился голевой передачей на Феррана Торреса.

Ямаль, которому 18 лет и 272 дня, достиг этой отметки быстрее всех. О превзошел рекорд Рауля (19 лет и 284 дня).

В топ-5 также входят Икер Муниаин (19 лет и 293 дня), Хосеба Эчеберрия (20 лет и 177 дней) и Боян Кркич (20 лет и 203 дня).