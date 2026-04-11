У «Милана» ни одного удара в створ и 66% владения в 1-м тайме домашней игры с «Удинезе». Команда Аллегри уступает 0:2
Клубы встречаются на «Сан-Сиро» в 32-м туре Серии А.
В первом тайме команда Массимилиано Аллегри пробила 8 раз, но в створ не попала ни разу. При этом она владела мячом 66% времени.
Гости нанесли 6 ударов, из которых в створ пришлись 3. «Удинезе» забил два гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Flashscore
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Срочно продлевать контракт с Максом на 10 лет)
Милан честный клуб. Решили восстановить справедливость и компенсировать все отскоки первой половины чемпионата.
Отлично 👍пускай так до конца играют.
бугага, ЛЕ все ближе))
