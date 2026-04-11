У «Милана» ни одного удара в створ и 66% владения в 1-м тайме домашней игры с «Удинезе». Команда Аллегри уступает 0:2

«Милан» не бил в створ в 1-м тайме игры с «Удинезе».

Клубы встречаются на «Сан-Сиро» в 32-м туре Серии А.

В первом тайме команда Массимилиано Аллегри пробила 8 раз, но в створ не попала ни разу. При этом она владела мячом 66% времени.

Гости нанесли 6 ударов, из которых в створ пришлись 3. «Удинезе» забил два гола.