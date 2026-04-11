«Бавария» забила 105-й гол в Бундеслиге и побила свой же рекорд сезона-1971/72

Сегодня команда тренера Венсана Компани в матче 29-го тура против «Санкт-Паули» (5:0) забила 101-й, 102-й, 103-й, 104-й и 105-й мячи.

Рекорд, который и принадлежал «Баварии», держался с сезона-1971/72 – тогда мюнхенцы забили 101 гол.

Молодцы, очень значимый сезон!
Надо что то больше чем Бундеслигу брать в этом году!
Нужно ЛЧ брать.
ПСЖ тоже хорош,надеюсь Баварцы затащат,главное что бы не испанцкие актрисы
Красавцы!Даже если не возьмут ЛЧ,надеюсь хорошенько накидают вардриду в Мюнхене.
Да лч надо брать, 6 лет уже не брали)
И Кубок надо страться
Комментарий удален модератором
Рекорд Бундеслиги по количеству голов был установлен 28 июня 1972 года

«Бавария» уничтожила «Шальке» в финальном матче сезона со счетом 5:1. 100-й гол того сезона забил Ули Хенесс, а финальный, 101-й – Франц Беккенбауэр

С тех пор прошло 53 года, 9 месяцев и 13 дней. Или 19646 дней

Браво парни! Побили рекорд таких легенд!
Товарищ Горетцка установил рекорд! А дальше обновляли сотоварищи.
Интересно,что он бы и закончил с рекордом,но его мяч(0:6 потенциально) не засчитали из за оффсайда.
В то время не было такого разрыва в силе команд. У Баварии не было такого превосходства в финансах и силе состава как сейчас над остальными, поэтому тот рекорд крутой
А ещё середина апреля не наступила!
Дело Босмана подкосило футбол. После него у кого бабки тот и побеждает, теперь не возможно представить Цервену Звезду или Стяуа победителем ЛЧ.
Не поклонник Баварки, но это машина прям
Не являюсь фанатом Баварии, так как благодаря отцу с детства топлю за Вердер Бремен, и в состоятельность Компани как тренера верил слабо, но что в этом сезоне исполняют мюнхенцы – это что-то очень крутое и мощное, чисто немецкая машина как она есть. Кейн и Олисе вообще лютые, накидывают полную авоську и возят всех. Я думаю ушастого мюнхенцы заберут, единственные кто им могут помешать – это парижане, но в этом сезоне они чуть попроще смотрятся нежели в предыдущем. Отдельное спасибо за уринацию вардрида, отделайте их еще и дома, вам половина мира спасибо скажет))))
И это в матче, где максимально можно поберечь силы - хладнокровно и непринуждённо выносят соперника. И чувствуется, что с запасом играют огромным. Так держать, ещё и не все моменты использовали.
Теперь главное хорошо сыграть в среду.Дортмунд проиграл сегодня,салатница почти взята,поэтому впереди важнейшая встреча с Мадридом,22-го против Леверкузена,а там...
Удачи Байерну!
Ну по сравнению, как Реал вчера матч мучался, и как на классе сегодня отыграл Мюнхен - в среду всё благоволит отличной игре красным)
Получается «физрук из шипа» создал одну из сильнейших команд в истории Баварии?

Эх, снова взяли какого-то тактического гика-физрука без опыта…
Так и есть, если возьмут ЛЧ то лучшая в истории
Нет, пока не собрал и близко. Ему еще все нужно доказывать
Берут лч и у Кейна золотой мяч - вот судьба может сложиться из человека который был в мемах о трофеях в обладателя ЗМ.
ещё и Англия забирает ЧМ... да не, такого я не хочу
Не хоти
Материалы по теме
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» проиграл «Фрайбургу»
12 апреля, 19:28
«Бавария» снесла «Санкт-Паули» – 5:0! У Мусиалы, Горетцки, Джексона по 1+1, Олисе и Геррейру тоже забили
11 апреля, 18:29
Санкт-Паули – Бавария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 11 апреля 2026
11 апреля, 15:00Пользовательская новость
«Барсу» и «Реал» размазали? Рекорд Ямаля пал, Хвича уничтожил Слота – обзор ЛЧ на ВидеоСпортсе’‘
11 апреля, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем