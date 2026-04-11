«Бавария» забила 105-й гол в Бундеслиге и побила свой же рекорд сезона-1971/72

«Бавария » побила рекорд Бундеслиги по голам за сезон. Сегодня команда тренера Венсана Компани в матче 29-го тура против «Санкт-Паули » (5:0) забила 101-й, 102-й, 103-й, 104-й и 105-й мячи. Рекорд, который и принадлежал «Баварии», держался с сезона-1971/72 – тогда мюнхенцы забили 101 гол. Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.