«Бавария» забила 105-й гол в Бундеслиге и побила свой же рекорд сезона-1971/72
Сегодня команда тренера Венсана Компани в матче 29-го тура против «Санкт-Паули» (5:0) забила 101-й, 102-й, 103-й, 104-й и 105-й мячи.
Рекорд, который и принадлежал «Баварии», держался с сезона-1971/72 – тогда мюнхенцы забили 101 гол.
Надо что то больше чем Бундеслигу брать в этом году!
И Кубок надо страться
«Бавария» уничтожила «Шальке» в финальном матче сезона со счетом 5:1. 100-й гол того сезона забил Ули Хенесс, а финальный, 101-й – Франц Беккенбауэр
С тех пор прошло 53 года, 9 месяцев и 13 дней. Или 19646 дней
Браво парни! Побили рекорд таких легенд!
Интересно,что он бы и закончил с рекордом,но его мяч(0:6 потенциально) не засчитали из за оффсайда.
Удачи Байерну!
Эх, снова взяли какого-то тактического гика-физрука без опыта…