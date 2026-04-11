  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о желтой Садулаева в матче с «Крыльями»: «Я прозевал и опоздал с заменой, пропустит следующий матч. Я бы не знал, что и у Самородова карточка, если бы не сказали»
11

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в 24-м туре Мир РПЛ (2:2). 

Форвард грозненцев Лечи Садулаев получил желтую карточку на 71‑й минуте и был заменен спустя 10 минут. Для него это четвертое предупреждение в текущем сезоне, он пропустит следующий матч против «Спартака». 

Замена Лечи Садулаева планировалась чуть раньше, но поменяли Папа Гадио. С чем это связано?

– Замена готовилась, но нам в этот момент забили. Как при счете 2:2 менять нападающего?

В будущем желтая карточка у Садулаева не повлияла на его замену?

– Желтая карточка? Он тоже получил предупреждение? Получается, пропустит следующий матч. Значит, я что‑то прозевал, опоздал с заменой.

Чего не хватило, чтобы удержать победу?

– Во‑первых, мы и проигрывали после 5‑й минуты матча. Команда великолепно отреагировала, забила два гола. Но это была гостевая игра. Также вдруг у Максима Самородова появилась желтая карточка. Если бы мне не сказали, я бы и не знал об этом предупреждении. Надо было заменить его, хотя он хороший матч проводил, был активным и опасным.

По ходу игры сделали замены, удержали счет. Но футбол есть футбол, соперник хорошо разыграл стандарт и забил, – сказал Черчесов. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5415 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАхмат
logoКрылья Советов
logoЛечи Садулаев
logoМатч ТВ
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Самородов
logoСпартак
дисквалификации
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не прозевал и опоздал, а упустил и не успел!
Ответ Spaten
Не прозевал и опоздал, а упустил и не успел!
Ааааххахаххааа
А куча народу в тренерском штабе для чего тогда сидит? Если они такую важную деталь Черчесову не могут подсказать.
Станислав-124 миллиона за 30 игр в год и два отпуска , если верить прессе . Прозевал карточки . Прикольно
Ответ Artem hoc
Станислав-124 миллиона за 30 игр в год и два отпуска , если верить прессе . Прозевал карточки . Прикольно
🤣
Кой хрен вы все там делаете?
Я напомню истерику в СМИ.
Каждый второй его в Спартак сватал.
Мол, какой тренер. Тренерище!!!!!

Отвел Господь. Уберег.
Специально для Черчесова по стадиону даже объявляли, а он всё равно прозевал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
