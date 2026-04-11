Черчесов о желтой Садулаева в матче с «Крыльями»: «Я прозевал и опоздал с заменой, пропустит следующий матч. Я бы не знал, что и у Самородова карточка, если бы не сказали»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в 24-м туре Мир РПЛ (2:2).
Форвард грозненцев Лечи Садулаев получил желтую карточку на 71‑й минуте и был заменен спустя 10 минут. Для него это четвертое предупреждение в текущем сезоне, он пропустит следующий матч против «Спартака».
– Замена Лечи Садулаева планировалась чуть раньше, но поменяли Папа Гадио. С чем это связано?
– Замена готовилась, но нам в этот момент забили. Как при счете 2:2 менять нападающего?
– В будущем желтая карточка у Садулаева не повлияла на его замену?
– Желтая карточка? Он тоже получил предупреждение? Получается, пропустит следующий матч. Значит, я что‑то прозевал, опоздал с заменой.
– Чего не хватило, чтобы удержать победу?
– Во‑первых, мы и проигрывали после 5‑й минуты матча. Команда великолепно отреагировала, забила два гола. Но это была гостевая игра. Также вдруг у Максима Самородова появилась желтая карточка. Если бы мне не сказали, я бы и не знал об этом предупреждении. Надо было заменить его, хотя он хороший матч проводил, был активным и опасным.
По ходу игры сделали замены, удержали счет. Но футбол есть футбол, соперник хорошо разыграл стандарт и забил, – сказал Черчесов.
