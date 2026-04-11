Дьокереш про 1:2 с «Борнмутом» на «Эмирейтс»: «Поле было суховатым, это не помогало»

Дьокереш о проигрыше «Борнмуту»: поле было суховатым.

Виктор Дьокереш раскритиковал поле на «Эмирейтс » после поражения «Арсенала » от «Борнмута » (1:2) в АПЛ .

«Они хорошо контратакуют. У них хорошие футболисты, им удавались хорошие комбинации. Но нам нужно играть лучше.

В конце игры у нас были моменты. Поле было суховатым, это не помогало.

Моя уверенность велика. Нам не нужно зацикливаться на сегодняшней игре. Надо смотреть вперед и сохранят позитивный настрой», – сказал форвард в интервью BBC.