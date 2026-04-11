Дьокереш про 1:2 с «Борнмутом» на «Эмирейтс»: «Поле было суховатым, это не помогало»
Виктор Дьокереш раскритиковал поле на «Эмирейтс» после поражения «Арсенала» от «Борнмута» (1:2) в АПЛ.
«Они хорошо контратакуют. У них хорошие футболисты, им удавались хорошие комбинации. Но нам нужно играть лучше.
В конце игры у нас были моменты. Поле было суховатым, это не помогало.
Моя уверенность велика. Нам не нужно зацикливаться на сегодняшней игре. Надо смотреть вперед и сохранят позитивный настрой», – сказал форвард в интервью BBC.
Подали 10 угловых и ни разу не запихали вратаря вместе с мячом в ворота? Растеряли навыки
Комментарий скрыт
Раньше обращали внимание на Арсенал, игра при Венере нравилась. Ты сейчас посмотри, любой нейтральный болельщик против победы Арсенала в апл, интересно почему) все были рады победе Байера в Бундеслиге и поражению Баварии в чемпионате. Сейчас в апл гегемония Мансити, её может прервать Арсенал но все за продолжение гегемонии Мансити)
Будет весело если Сити догонит и перегонит Арсенал, который вот так легко отдает очки дома.
Поражение в кубке их надломило , игра в чемпе может сломать
У них игра в запасе, не считая затрашную игру,все возможно. Но и гра завтра не из лёгких.
поле было суховатым, игра была говн....той, две основные причины поражения, насчет первой, правда, не уверен
ору с этих эстетов. мы в селе играли на холмистом поле с полудохлым мячом, на кочках и ухабах, это не мешало нам побеждать в районных соревнованиях Кожанный мяч
Деревьекереш запорол 2 убойных момента в конце. Газон тут не причем. Теперь выхода нет кроме как устроить зарубу на этихаде.
Надо было смазку с собой брать,возможно, было бы целое очко за матч!
Ну да, теперь давайте предъявлять своим гринкиперам))
мозги были суховаты
