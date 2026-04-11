Дивеев перед «Краснодаром»: «Не нужны громкие слова. Нужны голы и победа»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев дал комментарий перед матчем 24-го тура Мир РПЛ против «Краснодара».

«Не нужны громкие слова. Нужны голы и победа. До встречи завтра на «Газпром Арене», – написал Дивеев в телеграм-канале.

В этом сезоне Дивеев провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах.