  • У нескольких клубов есть право выкупа Шлоттербека за 50–60 млн евро. Зарплата Нико в «Боруссии» – 10 млн в год плюс премии
У нескольких клубов есть право выкупа Шлоттербека за 50–60 млн евро. Зарплата Нико в «Боруссии» – 10 млн в год плюс премии

Шлоттербека можно выкупить за 60 млн евро, но не всем клубам.

Нико Шлоттербек сохранил возможность перейти в топ-клуб даже после продления контракта с «Боруссией» до 2031 года.

По данным Kicker, в договоре указаны несколько команд, которые имеют право выкупить защитника за сумму от 50 до 60 млн евро.

Также сообщается, что в Дортмунде Шлоттербек будет зарабатывать меньше 14 млн евро в год, о которых сообщалось ранее. Оклад равен 10 млн евро, и даже за счет бонусов до заявленной ранее суммы дойти не получится.

В этом сезоне защитник провел 23 игры в Бундеслиге и забил 4 гола.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Kicker
Говорят этот пункт предназначен для Реала и Баварии. Боруссия прям куколды
Ответ Unknown Forusha
Говорят этот пункт предназначен для Реала и Баварии. Боруссия прям куколды
Третий клуб еще - Раменский сатурн
В Реале бы не затерялся. Им нужен такой типаж защитника. Особенно на фоне нынешних
Судя по зарплате, Боруссия готовит парня на продажу
