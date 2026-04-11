У нескольких клубов есть право выкупа Шлоттербека за 50–60 млн евро. Зарплата Нико в «Боруссии» – 10 млн в год плюс премии

Шлоттербека можно выкупить за 60 млн евро, но не всем клубам.

Нико Шлоттербек сохранил возможность перейти в топ-клуб даже после продления контракта с «Боруссией» до 2031 года.

По данным Kicker, в договоре указаны несколько команд, которые имеют право выкупить защитника за сумму от 50 до 60 млн евро.

Также сообщается, что в Дортмунде Шлоттербек будет зарабатывать меньше 14 млн евро в год, о которых сообщалось ранее. Оклад равен 10 млн евро, и даже за счет бонусов до заявленной ранее суммы дойти не получится.

В этом сезоне защитник провел 23 игры в Бундеслиге и забил 4 гола.