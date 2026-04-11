Лапорта встретился с игроками «Барсы» на базе и поддержал команду после 0:2 от «Атлетико» в ЛЧ. Президент клуба заявил, что верит в камбэк
Лапорта посетил тренировку «Барсы» после поражения от «Атлетико».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с командой на базе клуба, чтобы подбодрить игроков после поражения от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На вопрос журналистов, верит ли он, что «Барса» совершит камбэк в Мадриде, глава клуба ответил: «Конечно!»
Ответный матч состоится 14 апреля на стадионе «Метрополитано».
Кто выиграет Лигу чемпионов?5746 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
А сам заряжает на матрасов) рычаг так сказать )
Опять Атлетико), опять камбэк)
