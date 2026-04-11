Лапорта встретился с игроками «Барсы» на базе и поддержал команду после 0:2 от «Атлетико» в ЛЧ. Президент клуба заявил, что верит в камбэк

Лапорта посетил тренировку «Барсы» после поражения от «Атлетико».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с командой на базе клуба, чтобы подбодрить игроков после поражения от «Атлетико » (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

На вопрос журналистов, верит ли он, что «Барса» совершит камбэк в Мадриде, глава клуба ответил: «Конечно!»

Ответный матч состоится 14 апреля на стадионе «Метрополитано».