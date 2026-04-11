Президент «Наполи»: «Агенты ведут себя так, будто они хозяева футбола, а они просто оказывают услуги. За что они берут такие огромные деньги?»

Президент «Наполи»: агенты ведут себя так, будто они хозяева футбола.

«Агенты ведут себя так, будто они хозяева футбола! Черт возьми! Это несправедливо. Агенты – люди, которые предоставляют услуги, а не хозяева.

За что агенты просят такие огромные деньги? Только за то, чтобы подписать контракт, а потом исчезнуть? Если у игрока возникает проблема, агенты исчезают!» – сказал Де Лаурентис в интервью CBC Sports.