Президент «Наполи»: «Агенты ведут себя так, будто они хозяева футбола, а они просто оказывают услуги. За что они берут такие огромные деньги?»
Президент «Наполи»: агенты ведут себя так, будто они хозяева футбола.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал агентов.
«Агенты ведут себя так, будто они хозяева футбола! Черт возьми! Это несправедливо. Агенты – люди, которые предоставляют услуги, а не хозяева.
За что агенты просят такие огромные деньги? Только за то, чтобы подписать контракт, а потом исчезнуть? Если у игрока возникает проблема, агенты исчезают!» – сказал Де Лаурентис в интервью CBC Sports.
Источник: Il Napoli Online
Ну а если нужен игрок, у которого зажратый агент - блин, Лаурентис так-то и сам акула бизнеса, нет? Это твоя вотчина, переигрывай их. Или, опять же, отказывайся от сотрудничества.