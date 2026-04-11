«Глушенков – феномен российского футбола. Если бы он каждый матч воспроизводил то, что может делать, играл бы в одном из лучших клубов Испании». Пятибратов о полузащитнике «Зенита»
Если бы Максим каждый матч воспроизводил то, что он может делать, не только эпизодически, а именно регулярно, то он уже давно играл бы в чемпионате Испании – и, наверное, в одном из самых лучших клубов», – заявил экс-тренер «Факела».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Потенциал очень большой, но его отношение к нему не подтверждается, чтоб он хотел его достичь. И это видно не только из его интервью, где он считает себя очень крутым, но и, что хуже всего, на поле. Игрок настроения. Хорошее - феерит! Но иногда (причём довольно-таки часто) полностью выпадает.
И вот ещё вопрос: до какой поры в нашем футболе игроки будут называться феноменами, подающими надежды? Глушенкову летом уже 27!
Демонстрировать что-то на тренировках и не уметь показать себя в полной мере во время матча - это точно не про феноменальную игру.
Зачастую Глушенков теряется, к сожалению, хотя многие ожидают от него большего...