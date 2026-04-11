  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Глушенков – феномен российского футбола. Если бы он каждый матч воспроизводил то, что может делать, играл бы в одном из лучших клубов Испании». Пятибратов о полузащитнике «Зенита»
«Глушенков – феномен российского футбола. Если бы он каждый матч воспроизводил то, что может делать, играл бы в одном из лучших клубов Испании». Пятибратов о полузащитнике «Зенита»

Если бы Максим каждый матч воспроизводил то, что он может делать, не только эпизодически, а именно регулярно, то он уже давно играл бы в чемпионате Испании – и, наверное, в одном из самых лучших клубов», – заявил экс-тренер «Факела».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5746 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoДмитрий Пятибратов
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какую-то банальность сказал. Топ уровень это не только про талант, но и про стабильность. И не только когда все получается, но и когда надо преодолевать. Глушенков же токсичный ЧСВшный лимитчик, который привык что ему создают тепличные условия. Именно поэтому Зенит это пик его карьеры и никакой европейской карьеры на серьёзном уровне у него не будет.
Там самомнения больше чем таланта , один хорошо сыгранный матч , а потом месяц тишина . У нас у многих такие проблемы , парни реально считают себя звездами , плюс не играем в еврокубках , а то бы условный Брюгге повозил бы может тогда бы проснулись
Ответ lovec23
Месяц тишина? вы откуда такое берете? это когда он на травме был? или когда Семак в прошлом году впихивал "звезду" Энрике на позицию Макса. И того получается с 22 года у Глушенкова один месяц без голевых действий в марте 2025 (как раз приезд Энрике, хотя все таки у него был хет трик за сборную тогда :) ) или я что то упустил?
Ответ lovec23
Твенте если быть точнее
Никуда он не уедет.Слишком завышенное чсв и отсутствие желания пахать и доказывать что-то.Он считает,что топ-клубы Европы в очереди за ним стоят,а в Гавры и Мальорки его величество не поедет.
Если такие персонажи являются «феноменами российского футбола» по мнению некоторых, то очень печально осознавать уровень футбола в стране
Если бы у бабушки...
Потенциал очень большой, но его отношение к нему не подтверждается, чтоб он хотел его достичь. И это видно не только из его интервью, где он считает себя очень крутым, но и, что хуже всего, на поле. Игрок настроения. Хорошее - феерит! Но иногда (причём довольно-таки часто) полностью выпадает.
И вот ещё вопрос: до какой поры в нашем футболе игроки будут называться феноменами, подающими надежды? Глушенкову летом уже 27!
Глушенков ключевой игрок в зените, весной не прёт...команда не играет....
Беспонтовый феномен , получается 😏
Класс игрока как раз и определяется средним уровнем выступлений. И если человек выдает один классный матч, а потом 3 матча отсутствует на поле, то это не игрок высокого класса.
Ответ Barmaleika
Вы футбол смотрите? откуда вы такую ахинею про 3 матча берете? когда Семак его не маринует то он постоянно голевые действия творит.
Феномен бы воспроизводил это в каждом матче. А он порою пас на 5 метров точный отдать не в состоянии.
Демонстрировать что-то на тренировках и не уметь показать себя в полной мере во время матча - это точно не про феноменальную игру.
Зачастую Глушенков теряется, к сожалению, хотя многие ожидают от него большего...
Глушенков, если давать ему свободу на поле, то он действительно творит волшебство. Я бы именно его назвал российским Роналдиньо. Было бы также интересно услышать кто из игроков прошлого в нашей истории по вашему мнению больше подходит под это "звание"?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о 0:0 с Мали: «Не сильно расстроены – не проиграли же, ничего страшного. Забили бы пенальти – было бы три‑четыре гола, возможно»
31 марта, 19:40
Глушенков о Соболеве: «Не то чтобы вернулся в форму – она у него была, просто он не мог ее показать. Он стал больше играть, с каждой игрой любой футболист обретает уверенность»
22 марта, 16:02
Константин Генич: «Глушенков из той же породы, что и Аршавин: «Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво». Это человек, который не думает о титулах»
22 марта, 08:18
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем