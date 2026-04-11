Анзор Кавазашвили: «Сафонов блестящим интервью на французском заставил гордиться собой всех россиян. Высокообразованность всегда была чертой высшего света российской аристократии»

Кавазашвили: Сафонов своим интервью на французском заставил россиян гордиться.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на интервью голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0), которое он дал на французском языке.

– Надо сказать, что высокообразованность всегда была чертой высшего света российской аристократии.

Сафонов своим блестящим интервью на французском языке снова заставил гордиться собой всех россиян. Но лично мне для гордости за нашего Матвея достаточно того, что он является основным голкипером сильнейшей команды Европы.

– Каковы шансы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов в этом году?

– «ПСЖ » сделал это в прошлом году и, повторюсь, является сильнейшей командой Европы. Но получится ли в этом – одному Богу известно, — сказал Кавазашвили.