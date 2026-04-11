  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
16

Анзор Кавазашвили: «Сафонов блестящим интервью на французском заставил гордиться собой всех россиян. Высокообразованность всегда была чертой высшего света российской аристократии»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на интервью голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0), которое он дал на французском языке.

– Надо сказать, что высокообразованность всегда была чертой высшего света российской аристократии.

Сафонов своим блестящим интервью на французском языке снова заставил гордиться собой всех россиян. Но лично мне для гордости за нашего Матвея достаточно того, что он является основным голкипером сильнейшей команды Европы.

Каковы шансы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов в этом году?

– «ПСЖ» сделал это в прошлом году и, повторюсь, является сильнейшей командой Европы. Но получится ли в этом – одному Богу известно, — сказал Кавазашвили.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5745 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
logoСборная России по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАнзор Кавазашвили
logoлига 1 Франция
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
за счёт того, что другие крепостные люди выживали и не было времени и денег на учебу?
Ответ Aliut
Щас есть куча времени и учеба есть в легком доступе ( самообразование ) , ну и ?)))
Ответ Aliut
А ещё помните закон о кухаркиных детях?
Сафонов конечно молодец, в плане адаптации, но при чем здесь образованность и аристократия? Просто у нас привыкли к персонажам вроде Марио Фернандесов, которые могут годами жить в стране и даже бегло не уметь говорить на русском, хотя выучить язык это базовая необходимость
Этот тоже поплыл, уже аристократия мерещится.
Не сказал бы что французский него блестящий. Гасконский акцент иногда пробивается.
Дед, у него обязанность говорить на французском прописана в контракте
Сказал грузинский князь. Там ведь двое из троих князья, а третий - вор в законе
Более того, высокообразованный высший свет российской аристократии изъяснялся когда-то исключительно на французском, не понимая русского 😉
Как писал А.С. Пушкин:
«Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном...»
Анзорчик пожалуй князем будет.
Это лотерея. Так обычно про пенальти любят говорить, но ЛЧ еще большая лотерея, чем пенальти.
Говорит не блестяще и далеко не без акцента ! Гордости нет от слова совсем ! Ноль гордости !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
