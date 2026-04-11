Ди Канио про Леау: «Зачем продлевать контракт с тем, кто в 21 год играл лучше, чем в 26? С тем, кто продолжает изображать рэпера и ходить по модным показам? «Милан» без него играет лучше»
Паоло Ди Канио считает, что «Милану» пора расстаться с Рафаэлом Леау.
– «Милан» продолжит делать ставку на Леау?
– Это означало бы, что они так и не поняли, что такое командный дух. Зачем продлевать контракт с игроком, который в 21 год был сильнее, чем сейчас в 26? С футболистом, который продолжает изображать рэпера и ходить по модным показам? Он постоянно травмируется, подолгу восстанавливается – и кто знает, почему так выходит.
«Милан» без него выигрывает и выглядит убедительно – это сплоченная команда. Вы хотите строить команду вокруг этого или вокруг того, кто делает что хочет и еще требует, чтобы его гладили по головке? У меня не было бы сомнений, – сказал бывший форвард «Лацио».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
Не болельщик Реала и всего в точности не знаю, но похожая ситуация наверно как у Решфорда в МЮ была-пацан репер...
Вот это правильная мысль, челик играет в репера и модника больше чем в футболиста. 26 лет должен быть самый пик, он просто рофлит и не собирается играть.
Нет. Уже не найдут подход.
