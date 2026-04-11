  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ди Канио про Леау: «Зачем продлевать контракт с тем, кто в 21 год играл лучше, чем в 26? С тем, кто продолжает изображать рэпера и ходить по модным показам? «Милан» без него играет лучше»
5

Ди Канио про Леау: «Зачем продлевать контракт с тем, кто в 21 год играл лучше, чем в 26? С тем, кто продолжает изображать рэпера и ходить по модным показам? «Милан» без него играет лучше»

Паоло Ди Канио: Леау в 26 играет хуже, чем в 21 год, зачем такой игрок нужен?.

Паоло Ди Канио считает, что «Милану» пора расстаться с Рафаэлом Леау.

– «Милан» продолжит делать ставку на Леау?

– Это означало бы, что они так и не поняли, что такое командный дух. Зачем продлевать контракт с игроком, который в 21 год был сильнее, чем сейчас в 26? С футболистом, который продолжает изображать рэпера и ходить по модным показам? Он постоянно травмируется, подолгу восстанавливается – и кто знает, почему так выходит.

«Милан» без него выигрывает и выглядит убедительно – это сплоченная команда. Вы хотите строить команду вокруг этого или вокруг того, кто делает что хочет и еще требует, чтобы его гладили по головке? У меня не было бы сомнений, – сказал бывший форвард «Лацио».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5745 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
logoПаоло Ди Канио
logoРафаэл Леау
logoМилан
logoсерия А Италия
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не болельщик Реала и всего в точности не знаю, но похожая ситуация наверно как у Решфорда в МЮ была-пацан репер...
Вот это правильная мысль, челик играет в репера и модника больше чем в футболиста. 26 лет должен быть самый пик, он просто рофлит и не собирается играть.
Нет. Уже не найдут подход.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ди Канио о смене тренеров в Италии: «Президенты окружены невротиками без понимания стоимости состава. Это футбольная шизофрения. Как «Юве» побеждать с теми, кто играл бы в середняках за границей?»
10 апреля, 19:59
Ди Канио о провале сборной Италии: «Мы уже привыкаем к своей посредственности. Нужен не Гвардиола, а Конте, который понимает, что к чему»
10 апреля, 18:08
Ди Канио о Леау: «В футболе даже одно «но» – это слишком. У него их 5-6. Только в Италии мы миримся с этим. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса, в ней нет места такому игроку»
24 марта, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем