Агент Сауся: «Когда Влад сможет вернуться на поле – вопрос к врачам «Спартака». Пока он тренируется по индивидуальной программе»

Андрей Талаев, гент хавбека «Спартака» Владислава Сауся, сказал, что футболист занимается по индивидуальной программе.

Саусь зимой перешел в «Спартак » из «Балтики». За красно‑белых хавбек провел три матча, после чего не выходил на поле из‑за травмы.

«Когда Влад сможет вернуться на поле – наверное, вопрос к врачам «Спартака». Пока он тренируется по индивидуальной программе», – сказал Талаев.