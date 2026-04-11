  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Сауся: «Когда Влад сможет вернуться на поле – вопрос к врачам «Спартака». Пока он тренируется по индивидуальной программе»
19

Агент Сауся: «Когда Влад сможет вернуться на поле – вопрос к врачам «Спартака». Пока он тренируется по индивидуальной программе»

Андрей Талаев, гент хавбека «Спартака» Владислава Сауся, сказал, что футболист занимается по индивидуальной программе.

Саусь зимой перешел в «Спартак» из «Балтики». За красно‑белых хавбек провел три матча, после чего не выходил на поле из‑за травмы.

«Когда Влад сможет вернуться на поле – наверное, вопрос к врачам «Спартака». Пока он тренируется по индивидуальной программе», – сказал Талаев.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5745 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Саусь
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
агенты
Андрей Талаев
logoтравмы
logoМатч ТВ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Денисов похоже что-то подмешивает своим конкурентам по позиции.
Даня-бетон всех сносит на своем пути)
Ответ РЕАл
Даня-бетон всех сносит на своем пути)
Про Бетон сразу споминаются сейвы с пустых ворот с Динамо и Локо)
К слову, по статистике сравнении со сборниками Бивеевым, Вахании и Сильяновым у Дани почти по всем оборонительеым пунктам лучше, но при этом хуже в атаке. Так что Даня это некий современный аналог Ковтуна
Ответ Кот Борзыкина
Про Бетон сразу споминаются сейвы с пустых ворот с Динамо и Локо) К слову, по статистике сравнении со сборниками Бивеевым, Вахании и Сильяновым у Дани почти по всем оборонительеым пунктам лучше, но при этом хуже в атаке. Так что Даня это некий современный аналог Ковтуна
Даня мобильнее Ковтуна. :) Вы можете представить смещения Ковтуна на позицию инсайда? :D
Пора уже с кого-то спросить за Самошникова. А, потом и за Сауся, если что...
Ответ Konstantin Zorin
Пора уже с кого-то спросить за Самошникова. А, потом и за Сауся, если что...
либо симулируют игроки травмы, чтобы не играть, либо реально в нашем медицинском штабе работают неучи, которые не могут выявить проблемы у людей...два подряд трансфера на одну позицию...
Ответ </c/>
либо симулируют игроки травмы, чтобы не играть, либо реально в нашем медицинском штабе работают неучи, которые не могут выявить проблемы у людей...два подряд трансфера на одну позицию...
Согласен, мед штаб то не меняют, со сменой тренеров. А спрашивать давно в нашем управлении некомпетенетном никто ни с кого не спрашивает. И как берут игроков, которые не в порядки и подвержены травмам. А далее зачем брали паспортисиов, а играть Денисов продолжает , про какой тут уровень говорить можно?!
Правая бровка Спартака это чёрная дыра, сколько бы туда не покупались игроки, все они исчезают через пару матчей.
я не понимаю, второго берут на правую бровку и после пары матчей травма...это что за беспредел?
Ответ </c/>
я не понимаю, второго берут на правую бровку и после пары матчей травма...это что за беспредел?
Слабоваты они пока. Локо и Балтика это не Спартак, там проще играть, соперники против них так не напрягаются. Да и внимания такого не было, давления. Пусть тренируются.
Одного взяли- инвалид, второго взяли -инвалид зачем таких брать?
Ответ Kyma53
Одного взяли- инвалид, второго взяли -инвалид зачем таких брать?
очень мутные истории...единственный кто реально был здоров последние два сезона Хлусевич, но его отдали...
Классический распил трансферного бюджета, красная цена персонажа 500 тыщ. Это даже не Хлучевич по уровню. Держать сраку в Балтике с выбеганием в контратаки и игра через владение в Спартаке - две большие разницы.
Как говорил персонаж известного фильма:" Меня терзают смутные сомнения". Самошников куда-то пропал, теперь вот Саусь...
Пока балтика выше Спартака Саусь играет за балтику - внедренный агент.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
