Агент Сауся: «Когда Влад сможет вернуться на поле – вопрос к врачам «Спартака». Пока он тренируется по индивидуальной программе»
Андрей Талаев, гент хавбека «Спартака» Владислава Сауся, сказал, что футболист занимается по индивидуальной программе.
Саусь зимой перешел в «Спартак» из «Балтики». За красно‑белых хавбек провел три матча, после чего не выходил на поле из‑за травмы.
«Когда Влад сможет вернуться на поле – наверное, вопрос к врачам «Спартака». Пока он тренируется по индивидуальной программе», – сказал Талаев.
К слову, по статистике сравнении со сборниками Бивеевым, Вахании и Сильяновым у Дани почти по всем оборонительеым пунктам лучше, но при этом хуже в атаке. Так что Даня это некий современный аналог Ковтуна