Мерсон о поражении «Арсенала»: «Ужасная игра, не было энергии, желания. Но я не думаю, что «Сити» обыграет «Челси»

Мерсон о поражении «Арсенала»: ужасная игра, не было энергии.

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон отреагировал на поражение «канониров» от «Борнмута » (1:2) в 32-м утре АПЛ .

«Манчестер Сити » имеет шанс сократить отставание от лидирующего «Арсенала» с девяти до шести очков, если они обыграют «Челси » на выезде в воскресенье. При этом у «горожан» останется еще одна игра в запасе.

«Я не думаю, что «Сити» обыграет «Челси» в воскресенье.

Держитесь подальше от газет и социальных сетей, потому что все будут говорить: вот и начался спад!

Ужасный, ужасный результат. Плохая игра, нет энергии, нет настоящего желания навязать свою игру «Борнмуту». Небрежный результат», – сказал Мерсон.