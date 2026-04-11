Мерсон о поражении «Арсенала»: «Ужасная игра, не было энергии, желания. Но я не думаю, что «Сити» обыграет «Челси»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон отреагировал на поражение «канониров» от «Борнмута» (1:2) в 32-м утре АПЛ

«Манчестер Сити» имеет шанс сократить отставание от лидирующего «Арсенала» с девяти до шести очков, если они обыграют «Челси» на выезде в воскресенье. При этом у «горожан» останется еще одна игра в запасе. 

«Я не думаю, что «Сити» обыграет «Челси» в воскресенье.

Держитесь подальше от газет и социальных сетей, потому что все будут говорить: вот и начался спад!

Ужасный, ужасный результат. Плохая игра, нет энергии, нет настоящего желания навязать свою игру «Борнмуту». Небрежный результат», – сказал Мерсон. 

Все будет хорошо...лет так через двадцать...главное верить и ждать! И своим детям эстафету передать чтобы увидеть победу Арсенала. 🤣
Так Арсенал и навязал свою игру из кучи угловых.
Жеваный крот этого домино.
Выигрывать надо было.

Сити, хорошенько поржав с сегодняшней игры, запросто размажет синих.
Ещё даже не середина апреля. Уверен, что ещё и те, и другие, не раз будут терять очки
челси сейчас разобранный. Сити легко 2-0 оформит
