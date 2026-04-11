Джиган отрицает, что грозился «набить морду» Мбаппе за то, что тот задел плечом его жену: «Какие-то петушары от моего имени написали. Я никак не комментировал эту историю, отвечаю за базар»

Джиган: про Мбаппе от моего имени писали какие-то петушары.

Рэпер Джиган заявил, что не грозился «набить морду» Килиану Мбаппе, задевшему его жену плечом в Париже.

– Вы комментировали ситуацию с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе...

– Никак не комментировал эту историю, отвечаю за базар. Какие-то петушары от моего имени написали. Но я вообще никак не комментировал.

– «Реал» не может выиграть уже три матча подряд.

– Это не по моей вине, пацаны, сорян, – сказал супруг Оксаны Самойловой.