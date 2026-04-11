  ФИФА за два месяца до ЧМ-2026 ввела новую, более дорогую категорию билетов – на первые ряды нижнего яруса
14

ФИФА за два месяца до ЧМ-2026 ввела новую, более дорогую категорию билетов – на первые ряды нижнего яруса

ФИФА за два месяца до старта ЧМ-2026 ввела новую категорию билетов – Front Category 1 и Front Category 2.

Речь идет о местах в первых рядах нижнего яруса, которые ранее входили в стандартную первую категорию, но теперь начали продаваться отдельно по значительно более высокой цене.

По данным The Athletic, для ряда матчей стоимость таких билетов выросла в два-три раза по сравнению с обычной первой категорией. Например, на матч США – Турция билет в новой категории стоит 2970 долларов вместо менее чем 1000, а на игры Аргентины против Алжира и Австрии цена поднялась примерно с 770 до 2300 долларов.

Многие болельщики считают, что ФИФА изначально распределила покупателям первой категории менее привлекательные места – в углах, за воротами или дальше от поля, – чтобы затем отдельно выставить лучшие ряды по повышенной цене. Появление новой категории фактически только усилило эти подозрения.

Ранее такие билеты официально не анонсировались, а схемы стадионов в билетном портале создавали впечатление, что владельцы первой категории могут получить практически любое место в нижнем ярусе. Теперь же стало ясно, что часть самых привлекательных мест фактически была выведена в отдельный премиальный сегмент.

ФИФА пока не объяснила, почему эти места не были распределены среди тех, кто уже купил билеты первой категории зимой, и не уточнила, сколько еще подобных билетов поступит в продажу.

Источник: The Athletic
logoЧМ-2026
logoФИФА
болельщики
деньги
Нащупывают порог возможного. Могут дощупаться до пустых трибун или протестных акций
Ответ Тиджани Бабангида
Нащупывают порог возможного. Могут дощупаться до пустых трибун или протестных акций
Слишком огромный опыт в организации масштабных соревнований чтобы это было правдой
Ответ zzzeeerrrooo
Слишком огромный опыт в организации масштабных соревнований чтобы это было правдой
Опыт Клубного ЧМ-2025 как тревожный звоночек. Тогда много матчей проходило при полупустых трибунах (средняя заполняемость ~43–52%, по медиане ещё ниже). Были игры с 3–8 тысячами зрителей в огромных стадионах (по 60–70+ тыс. мест), тысячи пустых кресел даже на матчах с европейскими грандами.
Инфантино любит подчиняться, а Трамп любит гонять лысого. 😁
Тут их интересы сошлись. 🤣
Ответ Amalfitano
Инфантино любит подчиняться, а Трамп любит гонять лысого. 😁 Тут их интересы сошлись. 🤣
Это называется Submission ))
Я конечно понимаю ,что инфляции и заработать бабок, но это уже не то что перебор , а дойка. Места на шейхов рассчитаны по ходу. Так это же даже не полуфинал или финал !! Остановите землю ..
Офигеть вот это цены
Ну если вы едете на чм значит деньги есть и неважна уже цена. Думаю будет рекорд посещаемости 70000 средняя
