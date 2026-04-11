ФИФА за два месяца до ЧМ-2026 ввела новую, более дорогую категорию билетов – на первые ряды нижнего яруса

ФИФА ввела более дорогую категорию билетов на ЧМ-2026.

ФИФА за два месяца до старта ЧМ-2026 ввела новую категорию билетов – Front Category 1 и Front Category 2.

Речь идет о местах в первых рядах нижнего яруса, которые ранее входили в стандартную первую категорию, но теперь начали продаваться отдельно по значительно более высокой цене.

По данным The Athletic, для ряда матчей стоимость таких билетов выросла в два-три раза по сравнению с обычной первой категорией. Например, на матч США – Турция билет в новой категории стоит 2970 долларов вместо менее чем 1000, а на игры Аргентины против Алжира и Австрии цена поднялась примерно с 770 до 2300 долларов.

Многие болельщики считают, что ФИФА изначально распределила покупателям первой категории менее привлекательные места – в углах, за воротами или дальше от поля, – чтобы затем отдельно выставить лучшие ряды по повышенной цене. Появление новой категории фактически только усилило эти подозрения.

Ранее такие билеты официально не анонсировались, а схемы стадионов в билетном портале создавали впечатление, что владельцы первой категории могут получить практически любое место в нижнем ярусе. Теперь же стало ясно, что часть самых привлекательных мест фактически была выведена в отдельный премиальный сегмент.

ФИФА пока не объяснила, почему эти места не были распределены среди тех, кто уже купил билеты первой категории зимой, и не уточнила, сколько еще подобных билетов поступит в продажу.