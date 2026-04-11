Алексей Игонин: «У «Краснодара» не паника, но психологические переживания, поэтому начинаются шараханья и метания. Хочется подложить себе соломку, сетуя на судей и сдутые мячи»

Игонин о «Краснодаре»: есть не паника, но психологические переживания.

«Это вопрос чисто психологии команды и коллектива. Когда ты идешь к своей цели, ты не оглядываешься ни на что и делаешь то, что должен. Мне кажется, таким образом «Краснодар» и стал чемпионом в прошлом году – не оглядываясь на какие-то вопросы. Сейчас есть боязнь не выиграть и психологическое давление. С этим тоже нужно учиться бороться. Если ты первый раз стал чемпионом, конечно, у тебя такого опыта нет.

Не сказал бы, что у «Краснодара» паника, но есть психологические переживания. Поэтому начинаются шараханья и метания.

Здесь вопрос не только в «Краснодаре», это свойственно обычному человеку. Бывают моменты, когда хочется заранее подложить себе соломку, сетуя на тех же судей и сдутые мячи. Потому что потом можно говорить, что предвидели негативный результат и причина не в игре, а в названных факторах», – отметил бывший полузащитник сборной России.

Мусаев – игрокам «Краснодара» перед матчем с «Ахматом»: «Они специально сдули мячи, не подстригли поле. Хотят играть так – давайте, мы готовы к любому футболу»