Луизао о Неймаре: «Мне кажется, он не хочет на ЧМ. Когда мы чего-то хотим, мы добиваемся этого, как Роналдо в 2002-м»

Луизао о Неймаре: мне кажется, он не хочет на ЧМ.

Бывший защитник сборной Бразилии Луизао считает, что Неймар не прилагает достаточно усилий, чтобы поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

«Мне кажется, Неймар не хочет на чемпионат мира. Когда ты действительно этого хочешь, как этого хотел Роналдо Назарио, например (в 2002-м – Спортс’‘)...

Я бы сам искал тренера, чтобы поговорить, и тренер бы тоже его искал. Когда мы чего-то хотим, мы добиваемся этого», – сказал Луизао в эфире N Sports.