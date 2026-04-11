Луизао о Неймаре: «Мне кажется, он не хочет на ЧМ. Когда мы чего-то хотим, мы добиваемся этого, как Роналдо в 2002-м»
Бывший защитник сборной Бразилии Луизао считает, что Неймар не прилагает достаточно усилий, чтобы поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.
«Мне кажется, Неймар не хочет на чемпионат мира. Когда ты действительно этого хочешь, как этого хотел Роналдо Назарио, например (в 2002-м – Спортс’‘)...
Я бы сам искал тренера, чтобы поговорить, и тренер бы тоже его искал. Когда мы чего-то хотим, мы добиваемся этого», – сказал Луизао в эфире N Sports.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5741 голос
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем