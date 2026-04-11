  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Ариса»: «Довольны Кокориным в целом. Но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи,  это беспокоит»
14

Гендиректор «Ариса»: «Довольны Кокориным в целом. Но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи,  это беспокоит»

Гендиректор «Ариса»: довольны Кокориным в целом.

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался об игре Александра Кокорина

В этом сезоне 35-летний нападающий не отметился ни одним результативным действием.

– Кокорин не играл по одной простой причине – не был готов с медицинской точки зрения, после травмы он восстанавливался 3-4 месяца. Но с тех пор как вернулся, выходит в каждом матче, иногда в основе, иногда – на замену. Но пока результативных действий нет, и косвенно или напрямую это влияет и на игровое время тоже.

– Довольны ли в клубе Александром?

– В целом Александром мы довольны, но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи, безусловно, это беспокоит. Но ждем, что это случится в самый решающий момент. Он готовится к матчу с «Пафосом», Саша большой мастер и очень нередко бывает так, что большие мастера говорят свое слово в самый необходимый и важный для этого момент. Он пока не забивал, но может быть, эти голы придут к нам тогда, когда это нужно больше всего, – сказал Гогнидзе.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5741 голос
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Александр Кокорин
высшая лига Кипр
Арис Лимасол
премьер-лига Россия
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Футбол у нас что, в забитых голах заключается что-ли?
Подскажите, он все ещё перспективный?
Довольны в целом - это как? Рады, что кушает и спит хорошо?
Хорошо в тюрьму не загремел
Я мотал такого нападающего, еще платить ему
Привыкайте. Теперь так всегда будет
А вы его стулом огрейте, глядишь и забивать начнёт.
В целом довольны. А в частностях, и нахрен не нужен с такой игрой.
Примерно так-же им были довольны в «Фиорентине»
"Мы довольны своей работой максимально. Но, к сожалению, наша работа не дала результатов" ©😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
