Гендиректор «Ариса»: «Довольны Кокориным в целом. Но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи,  это беспокоит»

Гендиректор «Ариса»: довольны Кокориным в целом.

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался об игре Александра Кокорина .

В этом сезоне 35-летний нападающий не отметился ни одним результативным действием.

– Кокорин не играл по одной простой причине – не был готов с медицинской точки зрения, после травмы он восстанавливался 3-4 месяца. Но с тех пор как вернулся, выходит в каждом матче, иногда в основе, иногда – на замену. Но пока результативных действий нет, и косвенно или напрямую это влияет и на игровое время тоже.

– Довольны ли в клубе Александром?

– В целом Александром мы довольны, но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи, безусловно, это беспокоит. Но ждем, что это случится в самый решающий момент. Он готовится к матчу с «Пафосом», Саша большой мастер и очень нередко бывает так, что большие мастера говорят свое слово в самый необходимый и важный для этого момент. Он пока не забивал, но может быть, эти голы придут к нам тогда, когда это нужно больше всего, – сказал Гогнидзе.