  • Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» и «Махачкалы» худший отрицательный баланс («СЭ»)
Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» и «Махачкалы» худший отрицательный баланс («СЭ»)

Судьи чаще ошибаются в пользу «Динамо» и «Спартака».

«Спорт-Экспресс» подсчитал судейские ошибки в пользу каждого клуба РПЛ и против него. 

Чаще всего арбитры ошибались в пользу «Спартака» и «Динамо» – 9 и 8 раз соответственно. У «Зенита», «Динамо» Махачкалы и «Сочи» самый низкий показатель (2) решений в их пользу.

Клубами наиболее пострадавшими от неверных решений судей стали «Зенит», «Спартак», «Акрон», ЦСКА, «Балтика», «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар» и «Махачкала» – у всех по 6.

Лучший баланс положительных и отрицательных решений у «Динамо» (8 в пользу команды, 3 против, +5). Худший – у «Зенита» и «Махачкалы» (-4).

Полная таблица выглядит следующим образом:

«Динамо» – (8/3) +5

«Спартак» – (9/6) +3

«Ахмат» – (7/4) +3

«Пари НН» – (5/2) +3

«Оренбург» – (6/4) +2

«Акрон» – (7/6) +1

ЦСКА – (7/6) +1

«Рубин» – (3/2) +1

«Ростов» – (4/5) -1

«Балтика» – (5/6) -1

«Сочи» – (2/4) -2

«Крылья Советов» – (4/6) -2

«Локомотив» – (4/6) -2

«Краснодар» – (3/6) -3

«Динамо» Махачкала – (2/6) -4

«Зенит» – (2/6) -4

Не учитывались ошибки, исправленные после вмешательства ВАР. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Зайдите в статью на сайте СЭкса, от нее пахнет метаном за километр. Ну и автор — "Гоша Чернов. Родился 29 июля 1991 года в Ленинграде. Окончил факультет искусств СПбГУ. С 2014 года — футбольный журналист «СЭ», с 2015-го — собственный корреспондент издания в Санкт-Петербурге".
Зайдите в статью на сайте СЭкса, от нее пахнет метаном за километр. Ну и автор — "Гоша Чернов. Родился 29 июля 1991 года в Ленинграде. Окончил факультет искусств СПбГУ. С 2014 года — футбольный журналист «СЭ», с 2015-го — собственный корреспондент издания в Санкт-Петербурге".
Да, если бы он родился в Москве и закончил МГУ, то был бы просто ангел журналистики.
Зайдите в статью на сайте СЭкса, от нее пахнет метаном за километр. Ну и автор — "Гоша Чернов. Родился 29 июля 1991 года в Ленинграде. Окончил факультет искусств СПбГУ. С 2014 года — футбольный журналист «СЭ», с 2015-го — собственный корреспондент издания в Санкт-Петербурге".
А гендиректор Динамо работал в штабе Зенита, дальше че? Или ты под интервью Пивоварова про плохой Зенит тоже бежал писать, что это все не так, раз автор работал в Питере?
Потому что решения в пользу Зените это не ошибка, а юбилей)
Потому что решения в пользу Зените это не ошибка, а юбилей)
Второй юбилей - вторая же ошибка в сторону ’’Зенита’’ за 2 года.
Сколько можно это терпеть!1!
Потому что решения в пользу Зените это не ошибка, а юбилей)
В тегах Реал Мадрид. Иронично)
По этой таблице гол Балтики Зениту отменён верно.Ну и в чем смысл этой таблицы?
По этой таблице гол Балтики Зениту отменён верно.Ну и в чем смысл этой таблицы?
Аахха, это прекрасно)
По этой таблице гол Балтики Зениту отменён верно.Ну и в чем смысл этой таблицы?
потому что посчитаны решения, официально признанные ошибками, а не те, из-за которых полыхает на спортсе
Знаменитые подсчёты ошибок от СЭ. Фанаты зенита сохраняйте ссылочку на новость, чтобы потом бегать с ней по всем комментариям и говорить как вас убивают
Знаменитые подсчёты ошибок от СЭ. Фанаты зенита сохраняйте ссылочку на новость, чтобы потом бегать с ней по всем комментариям и говорить как вас убивают
Смарт уже в папочку ее скинул
Знаменитые подсчёты ошибок от СЭ. Фанаты зенита сохраняйте ссылочку на новость, чтобы потом бегать с ней по всем комментариям и говорить как вас убивают
Это очень смешная статистика. Просто все спорные решения в пользу Зенита оправдывают на ЭСК, а в пользу Спартака осуждают.
Это очень смешная статистика. Просто все спорные решения в пользу Зенита оправдывают на ЭСК, а в пользу Спартака осуждают.
https://ria.ru/20260330/penalti-2083774744.html

зачем лгать настолько нагло?)
https://ria.ru/20260330/penalti-2083774744.html зачем лгать настолько нагло?)
А вот не показать желтую игроку соперника и поставить липовый пенальти под конец матча это получается равнозначные ошибки и обе трактуются как 1 балл?

Если уж собирать таблицу то надо учитывать влияние этих ошибок на исход матча. А то слишком легко манипулировать цифрами получается.
А вот не показать желтую игроку соперника и поставить липовый пенальти под конец матча это получается равнозначные ошибки и обе трактуются как 1 балл? Если уж собирать таблицу то надо учитывать влияние этих ошибок на исход матча. А то слишком легко манипулировать цифрами получается.
Возмутительно неудаление Тормены в прошлом сезоне в первой половине матча это как, например? Когда по сути тот результат решил Зенит чемпионства ;) Это так, лишь один пример.
А вот не показать желтую игроку соперника и поставить липовый пенальти под конец матча это получается равнозначные ошибки и обе трактуются как 1 балл? Если уж собирать таблицу то надо учитывать влияние этих ошибок на исход матча. А то слишком легко манипулировать цифрами получается.
Кто доверяет подобным таблицам???
Кто доверяет подобным таблицам???
Кто доверяет подобным таблицам???
Да все правда, пацаны, отвечаю! Зенит засуживают, клянусь столетием!😂
Да все правда, пацаны, отвечаю! Зенит засуживают, клянусь столетием!😂
"клянусь столетием" - век воли не видать)
"клянусь столетием" - век воли не видать)
Век столетия не видать!😂
Почитал я там обоснования этого "эксперта" за первую часть сезона. Там такой цирк.

3 тур. Зенит - ЦСКА
На первой минуте не назначил пенальти за руку Дивеева. (касание руки даже если и было, то Дивеев был абсолютно один и просто имел место технический брак).

5 тур. Спартак - Зенит
Назначил пенальти в ворота Зенита на 85 минуте. (ЭСК считает, что назначен верно, но Бобров указывает, как ошибку)

13 тур. Зенит - Динамо
Не удалил Карпина перед перерывов. (Очевидно из-за этого юбилярам не хватит очков, грубейшая ошибка)

15 тур. КС - Зенит
Не поставил пенальти на 7 минуте на Ахметове ( никто не владеет мячом, Ахметов первый ставит ногу перед мячом, по ней сзади бьет зенитовец. Очевидный пенальти)

Как видно, уже тут 4 ошибки против Зенита придуманы Бобровым. А потом это выливается в красивую статистику, что против Зенита плохо судят, вот даже статья с подтверждением.
Но надо сказать, что там вообще по многим командам странные суждения. Ощущение, что Бобров живет в своей реальности и рисует, как видит.
Почитал я там обоснования этого "эксперта" за первую часть сезона. Там такой цирк. 3 тур. Зенит - ЦСКА На первой минуте не назначил пенальти за руку Дивеева. (касание руки даже если и было, то Дивеев был абсолютно один и просто имел место технический брак). 5 тур. Спартак - Зенит Назначил пенальти в ворота Зенита на 85 минуте. (ЭСК считает, что назначен верно, но Бобров указывает, как ошибку) 13 тур. Зенит - Динамо Не удалил Карпина перед перерывов. (Очевидно из-за этого юбилярам не хватит очков, грубейшая ошибка) 15 тур. КС - Зенит Не поставил пенальти на 7 минуте на Ахметове ( никто не владеет мячом, Ахметов первый ставит ногу перед мячом, по ней сзади бьет зенитовец. Очевидный пенальти) Как видно, уже тут 4 ошибки против Зенита придуманы Бобровым. А потом это выливается в красивую статистику, что против Зенита плохо судят, вот даже статья с подтверждением. Но надо сказать, что там вообще по многим командам странные суждения. Ощущение, что Бобров живет в своей реальности и рисует, как видит.
Вот и заказухи пошли. Все таки готовят общественность к тому, что зенитка станет чемпионом не мытьем, так катаньем. Вот явно никто в этих подсчетах никто не учитывал неудаление Соболева и Вендела, а гол Балтики посчитали справедливо отменным. Походу, завтра у Краснодара шансов немного.
Вот и заказухи пошли. Все таки готовят общественность к тому, что зенитка станет чемпионом не мытьем, так катаньем. Вот явно никто в этих подсчетах никто не учитывал неудаление Соболева и Вендела, а гол Балтики посчитали справедливо отменным. Походу, завтра у Краснодара шансов немного.
я на ветке тура скинул ради спортивного сообщение из назначений Иванова на зенит...так гугл нарисовал, весной два подряд топ матча с его участием...со Спартаком и Динамо...оба зенит выиграл с достаточно спорными решениями судей в обоих матчах...
я на ветке тура скинул ради спортивного сообщение из назначений Иванова на зенит...так гугл нарисовал, весной два подряд топ матча с его участием...со Спартаком и Динамо...оба зенит выиграл с достаточно спорными решениями судей в обоих матчах...
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем