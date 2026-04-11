Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» и «Махачкалы» худший отрицательный баланс («СЭ»)
«Спорт-Экспресс» подсчитал судейские ошибки в пользу каждого клуба РПЛ и против него.
Чаще всего арбитры ошибались в пользу «Спартака» и «Динамо» – 9 и 8 раз соответственно. У «Зенита», «Динамо» Махачкалы и «Сочи» самый низкий показатель (2) решений в их пользу.
Клубами наиболее пострадавшими от неверных решений судей стали «Зенит», «Спартак», «Акрон», ЦСКА, «Балтика», «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар» и «Махачкала» – у всех по 6.
Лучший баланс положительных и отрицательных решений у «Динамо» (8 в пользу команды, 3 против, +5). Худший – у «Зенита» и «Махачкалы» (-4).
Полная таблица выглядит следующим образом:
«Динамо» – (8/3) +5
«Спартак» – (9/6) +3
«Ахмат» – (7/4) +3
«Пари НН» – (5/2) +3
«Оренбург» – (6/4) +2
«Акрон» – (7/6) +1
ЦСКА – (7/6) +1
«Рубин» – (3/2) +1
«Ростов» – (4/5) -1
«Балтика» – (5/6) -1
«Сочи» – (2/4) -2
«Крылья Советов» – (4/6) -2
«Локомотив» – (4/6) -2
«Краснодар» – (3/6) -3
«Динамо» Махачкала – (2/6) -4
«Зенит» – (2/6) -4
Не учитывались ошибки, исправленные после вмешательства ВАР.
Если уж собирать таблицу то надо учитывать влияние этих ошибок на исход матча. А то слишком легко манипулировать цифрами получается.
3 тур. Зенит - ЦСКА
На первой минуте не назначил пенальти за руку Дивеева. (касание руки даже если и было, то Дивеев был абсолютно один и просто имел место технический брак).
5 тур. Спартак - Зенит
Назначил пенальти в ворота Зенита на 85 минуте. (ЭСК считает, что назначен верно, но Бобров указывает, как ошибку)
13 тур. Зенит - Динамо
Не удалил Карпина перед перерывов. (Очевидно из-за этого юбилярам не хватит очков, грубейшая ошибка)
15 тур. КС - Зенит
Не поставил пенальти на 7 минуте на Ахметове ( никто не владеет мячом, Ахметов первый ставит ногу перед мячом, по ней сзади бьет зенитовец. Очевидный пенальти)
Как видно, уже тут 4 ошибки против Зенита придуманы Бобровым. А потом это выливается в красивую статистику, что против Зенита плохо судят, вот даже статья с подтверждением.
Но надо сказать, что там вообще по многим командам странные суждения. Ощущение, что Бобров живет в своей реальности и рисует, как видит.