Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» и «Махачкалы» худший отрицательный баланс («СЭ»)

Судьи чаще ошибаются в пользу «Динамо» и «Спартака».

«Спорт-Экспресс» подсчитал судейские ошибки в пользу каждого клуба РПЛ и против него.

Чаще всего арбитры ошибались в пользу «Спартака » и «Динамо» – 9 и 8 раз соответственно. У «Зенита », «Динамо» Махачкалы и «Сочи» самый низкий показатель (2) решений в их пользу.

Клубами наиболее пострадавшими от неверных решений судей стали «Зенит», «Спартак», «Акрон», ЦСКА, «Балтика», «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар» и «Махачкала» – у всех по 6.

Лучший баланс положительных и отрицательных решений у «Динамо» (8 в пользу команды, 3 против, +5). Худший – у «Зенита» и «Махачкалы » (-4).

Полная таблица выглядит следующим образом:

«Динамо» – (8/3) +5

«Спартак» – (9/6) +3

«Ахмат» – (7/4) +3

«Пари НН» – (5/2) +3

«Оренбург» – (6/4) +2

«Акрон» – (7/6) +1

ЦСКА – (7/6) +1

«Рубин» – (3/2) +1

«Ростов» – (4/5) -1

«Балтика» – (5/6) -1

«Сочи» – (2/4) -2

«Крылья Советов» – (4/6) -2

«Локомотив» – (4/6) -2

«Краснодар» – (3/6) -3

«Динамо» Махачкала – (2/6) -4

«Зенит» – (2/6) -4

Не учитывались ошибки, исправленные после вмешательства ВАР.