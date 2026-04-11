Ришарлисон: «ПСЖ» связывался со мной всякий раз, когда Мбаппе был близок к уходу. Мы с Неймаром обсуждали игру вместе, я люблю его всем сердцем – на спине есть татуировка его лица»
Ришарлисон: у меня на спине есть тату Неймара.
Ришарлисон рассказал, что «ПСЖ» был заинтересован в его приобретении.
«У нас несколько раз были контакты. Всякий раз, когда Мбаппе был близок к уходу, они со мной связывались. Однажды мой агент даже ездил в их офис в Париже.
Я хотел перейти, мы с Неймаром обсуждали это в сборной. Не получилось, к сожалению. Жаль. Играть с ним и другими бразильцами было бы невероятно.
Я люблю Неймара всем сердцем. Его лицо вытатуировано у меня на спине. Также у меня есть автографы Роналдо и Пеле. Однажды Пеле сказал мне, что я заставил Бразилию улыбаться. Когда тебе такое говорит Король, это волшебно. Эта фраза набита у меня на спине», – сказал нападающий «Тоттенхэма» в интервью France Football.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Le Parisien
