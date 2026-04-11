Воробьев может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Приоритет форварда – остаться в «Локо» (Иван Карпов)

Воробьев может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит».

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев может перейти в «Спартак », ЦСКА или «Зенит », сообщает инсайдер Иван Карпов.

28-летний форвард ждет положительного итога переговоров по новому контракту. Приоритет – остаться в в «Локомотиве», но при этом игрок до сих пор не получил официального предложения.

В «Локо» планируют оформить предложение после домашнего матча с «Динамо» из Махачкалы. Если это не будет сделано, значит, железнодорожники будут готовы продать форварда.

К Воробьеву проявляют интерес «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Некоторые из них готовы форсировать события, чтобы уже вступить в переговоры с «Локомотивом» по трансферу.

Дмитрий выступает за «Локо» с лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах Мир РПЛ, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.