  Воробьев может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Приоритет форварда – остаться в «Локо» (Иван Карпов)
Воробьев может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Приоритет форварда – остаться в «Локо» (Иван Карпов)

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев может перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит», сообщает инсайдер Иван Карпов.

28-летний форвард ждет положительного итога переговоров по новому контракту. Приоритет – остаться в в «Локомотиве», но при этом игрок до сих пор не получил официального предложения.  

В «Локо» планируют оформить предложение после домашнего матча с «Динамо» из Махачкалы. Если это не будет сделано, значит, железнодорожники будут готовы продать форварда.

К Воробьеву проявляют интерес «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Некоторые из них готовы форсировать события, чтобы уже вступить в переговоры с «Локомотивом» по трансферу. 

Дмитрий выступает за «Локо» с лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах Мир РПЛ, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
"В «Локо» планируют оформить предложение после домашнего матча с «Динамо» из Махачкалы. Если же этого не случится, железнодорожники будут готовы продать форварда."
Чего не случится? Матча с Махачкалой?
Ответ Петрович
не случится тупости на этом сайте
Ответ Петрович
Ну всё логично же.
Если матч будет - сделают предложение.
Если матча не будет - не сделают)
Инсайдеры же так и работают)
Как Воробьев может перейти в Спартак, ЦСКА или Зенит, если Локомотив сделает ему предложение, а сам игрок в приоритет ставит остаться в Локомотиве?
Ответ Азат Шаф
Ну может перейти, а может не перейти. Чего непонятно-то
Ответ Азат Шаф
Так же как и с Бариновым и кучей других футболистов. Локо же не умеет ни переподписывать, ни продавать.
Куда делись нормальные форварды, за Воробьева драка
Ответ Spaten
Паспортный режим ... Наши там за Соболя подарили 10 лямов
Ответ Spaten
У него нормальная стата для форварда. В каждом сезоне 10+ голов это вполне ок для команды, борющейся за медали.
Десять голов это в два раза больше чем у Тюкавина из Ювентуса, но 29 лет парню скоро
Ответ NoN
А Тюкавин из Ювентуса когда от крестов то восстановился?
Ответ Pashtet1707
2 матча провел или 15 ?
Может перейти, а может и не перейти. Инсайдеры которых мы заслужили.
Ответ Alexey Saveliev
а может в ростов, а может в крылья, да может и в целом не переходить
Если агент не добьется того,что хочет,то скоро про интерес Реала и Барсы будем читать )
Контракт себе выбивает пожирнее, благодаря вбросам.
Агент Воробьева видимо шумиху запустил? Контракт по жирнее выбить хочет)))
Ходят слухи, что из Локо полкоманды может уйти на фоне снижения зарплат при новом РУ
Локомотив лишится нападающего, как недавно лишился Баринова. РЖД в кризисе. Они даже уже пытаются вернуть то, что унесено, увезено за рубежи Родины главным верующим железных дорог и страны неким Якуниным. Возможно, продажи футболистов также являются способом вывести отрасль из прорыва. Печально. Кстати, только спартаковское приобретение от Локомотива оказалось бесполезным. Уверен, Спартаку не достанется и Воробьев. Они все рвутся в Динамо и ЦСКА. Медом там намазано, что ли? Кстати, Саусь наверняка обзавидовался одноклубникам, которые не стали дергаться и разбегаться зимой из Калининграда.
