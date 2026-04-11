  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о борьбе за титул: «Знаем, что на кону. «Арсенал» давно не выигрывал, это сложно. Надо сосредоточиться на том, что мы можем контролировать, в чем можем доминировать»
Микель Артета: «Арсеналу» надо сосредоточиться на том, что можно контролировать.

Микель Артета высказался о поражении от «Борнмута» (1:2) в АПЛ.

«Мы знаем, что на кону. И причиной тому является тот факт, что наш клуб уже очень давно не выигрывал титул.

Мы говорили о том, насколько это сложно. Но я просто хочу, чтобы мы сосредоточились на тех вещах, которые можем контролировать, в которых можем доминировать. И мы это делали.

Не то чтобы нам нужно делать то, чего мы еще не делали. Нет, нет, давайте продолжать делать то, что делали раньше. Почти все то, что мы делали на протяжении девяти месяцев, ведь именно это и помогло нам оказаться в нынешнем положении.

И я видел все это в среду, а сегодня мы сделали шаг назад. И нам нужно вынести урок из этого. Нам нужно критично отнестись к себе, а потом собраться, потому что в среду нас ждет важный матч», – сказал главный тренер «Арсенала».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5414 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он с этим словом ложится, он с этим словом встаёт)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
"Хорошая девочка Лида",-
в отчаяньи он написал.

Ярослав Смеляков был пророком почище Жириновского !
Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет двенадцать тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет триста слов.

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.

Артета вообще спокойно пользуется одним.
Ответ Ебздрогыч
Артера вообще тренд задал, сейчас очень много тренеров им пользуются
Почему он все время говорит про доминацию? У Артеты какие-то проблемы в голове
Ответ Jamshed Zokirov_1117110581
Самовнушение и скупой словарный запас сделали артету легендой мемов
Ответ Jamshed Zokirov_1117110581
Ну переводчикам проще так переводить слово, а по факту смысл большой в этом слове с перевода с английского на русский
«Залупл все ближе!»(с)
Самое комичное во всем происходящем, что на текущий «живой» состав Арсенал потратил +/- столько же, сколько МЮ - около 1 млрд. (без учета арендного балласта - именно те, кто играет в этом сезоне).
За 7 лет Артета выиграл… Кубок Англии и две никому не нужные тарелки СК. Мертвейший последние 7 лет МЮ выиграл КА и КАЛ.
Если в этом году Артета упустит ПЛ (с кризисными МС и Л) и не выйдет в финал ЛЧ (с унизительно легкой сеткой) - это смело можно называть «7 лет тотальной доминации».
Ответ dmsld
7 лет тотальной деменции
Ответ dmsld
Легкая сетка это Барселона в полуфинале или Атлетико? Ах эти пренебрежения

Баварию то они выносили
Реал в прошлом сезоне, так что им и трудные сетки не очень трудны
Интересно, над пивом в баре он тоже доминирует?
Ответ U
Артета доминирует над пенным , только когда за угловыми столиками сидит,
а в этот же момент ,другие посетители заведения , бармена всячески толкают и отвлекают , пока этот бедолага готовится принимать заказы .
«Вынести урок из этого».
А что, предыдущих уроков было недостаточно??? Говорит это после каждого поражения
Слив чемпионства будет громче, чем вылет ТТХ в чемпионшип
Рекорд по вторым местам подряд - это на века. Точно никто не побьет
доминировали, доминировали, да не выдоминировали.
Больше в интервью повторяется только Мостовой..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
