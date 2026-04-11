Артета о борьбе за титул: «Знаем, что на кону. «Арсенал» давно не выигрывал, это сложно. Надо сосредоточиться на том, что мы можем контролировать, в чем можем доминировать»

Микель Артета: «Арсеналу» надо сосредоточиться на том, что можно контролировать.

Микель Артета высказался о поражении от «Борнмута » (1:2) в АПЛ .

«Мы знаем, что на кону. И причиной тому является тот факт, что наш клуб уже очень давно не выигрывал титул.

Мы говорили о том, насколько это сложно. Но я просто хочу, чтобы мы сосредоточились на тех вещах, которые можем контролировать, в которых можем доминировать. И мы это делали.

Не то чтобы нам нужно делать то, чего мы еще не делали. Нет, нет, давайте продолжать делать то, что делали раньше. Почти все то, что мы делали на протяжении девяти месяцев, ведь именно это и помогло нам оказаться в нынешнем положении.

И я видел все это в среду, а сегодня мы сделали шаг назад. И нам нужно вынести урок из этого. Нам нужно критично отнестись к себе, а потом собраться, потому что в среду нас ждет важный матч», – сказал главный тренер «Арсенала ».