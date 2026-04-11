Президент «Наполи» предложил играть 2 тайма по 25 минут с чистым временем, как в баскетболе: «Молодое поколение не готово смотреть футбол 2 часа»

Президент «Наполи» предложил играть 2 тайма по 25 минут с чистым временем.

Президент «Наполи » Аурелио Де Лаурентис призвал изменить правила в футболе.

«Футбол слишком устарел, его нужно обновить! Новое поколение очень быстрое – они выросли с телефонами.

У них есть страсть, но нет терпения. Они не могут два часа подряд смотреть матч по телевизору. Если приходят на стадион – да, но перед телевизором – нет. Есть этот глупый 15-минутный перерыв между таймами. Не понимаю, зачем он нужен.

Можно было бы разделить игру, например, на два отрезка по 25 минут с чистым временем – как в баскетболе. Сегодня в футболе судьи сами решают, сколько добавлять времени, и я борюсь с Итальянской федерацией футбола. Один делает так, другой – иначе... Анархия! Это плохо, особенно для спорта.

Футбол – это индустрия, а они этого не понимают. Мы вкладываем огромные деньги, слишком много людей в это вмешивается», – сказал Де Лаурентис в интервью CBC Sports.