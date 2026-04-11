Президент «Наполи» предложил играть 2 тайма по 25 минут с чистым временем, как в баскетболе: «Молодое поколение не готово смотреть футбол 2 часа»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис призвал изменить правила в футболе.
«Футбол слишком устарел, его нужно обновить! Новое поколение очень быстрое – они выросли с телефонами.
У них есть страсть, но нет терпения. Они не могут два часа подряд смотреть матч по телевизору. Если приходят на стадион – да, но перед телевизором – нет. Есть этот глупый 15-минутный перерыв между таймами. Не понимаю, зачем он нужен.
Можно было бы разделить игру, например, на два отрезка по 25 минут с чистым временем – как в баскетболе. Сегодня в футболе судьи сами решают, сколько добавлять времени, и я борюсь с Итальянской федерацией футбола. Один делает так, другой – иначе... Анархия! Это плохо, особенно для спорта.
Футбол – это индустрия, а они этого не понимают. Мы вкладываем огромные деньги, слишком много людей в это вмешивается», – сказал Де Лаурентис в интервью CBC Sports.
1. Чистое время.
2. Неограниченное число замен.
3. Тайм ауты (короткие, не как по факту получается в нба))).
4. Правило зоны ( что не можешь вернуть мяч на свою половину).
5. Распределить фолы на технические, неспортивные разной степени и ввести перебор и удаление по количеству любых фолов (а не как в футболе "мелкие не считаются", а по факту снижают темп игры и ломают схему- то есть являются обычными тактическими фолами).
6. Ну и возможно, хотя вообще нереально- ограниченное время на атаку.
Естественно всё это пробовать в рамках эксперимента, постепенно и считывая реакцию зрителей и корректируя то или иное введение.
Повышение смотрибельности приведёт к увеличению телевизионных контрактов и соответственно финансированию спонсорскому. Что приведёт к ещё большему желанию мальчишек идти в футбол, а не сидеть в условном контрал страйк или тик ток.
1. ДеЛау старик и тупо засыпает в кресле, возраст уже.
2. Сериал настолько скучен и убог, что реально смотреть эту хрень несчастную надолго не хватает.
Поэтому он и говорит про сокращение игрового времени.
Кто смотрит Апл, Бундес и тд так не скажет, конечно.