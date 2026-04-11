  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Наполи» предложил играть 2 тайма по 25 минут с чистым временем, как в баскетболе: «Молодое поколение не готово смотреть футбол 2 часа»
69

Президент «Наполи» предложил играть 2 тайма по 25 минут с чистым временем, как в баскетболе: «Молодое поколение не готово смотреть футбол 2 часа»

Президент «Наполи» предложил играть 2 тайма по 25 минут с чистым временем.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис призвал изменить правила в футболе.

«Футбол слишком устарел, его нужно обновить! Новое поколение очень быстрое – они выросли с телефонами.

У них есть страсть, но нет терпения. Они не могут два часа подряд смотреть матч по телевизору. Если приходят на стадион – да, но перед телевизором – нет. Есть этот глупый 15-минутный перерыв между таймами. Не понимаю, зачем он нужен.

Можно было бы разделить игру, например, на два отрезка по 25 минут с чистым временем – как в баскетболе. Сегодня в футболе судьи сами решают, сколько добавлять времени, и я борюсь с Итальянской федерацией футбола. Один делает так, другой – иначе... Анархия! Это плохо, особенно для спорта.

Футбол – это индустрия, а они этого не понимают. Мы вкладываем огромные деньги, слишком много людей в это вмешивается», – сказал Де Лаурентис в интервью CBC Sports.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5735 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: Il Napoli Online
logoАурелио Де Лаурентис
правила
logoсерия А Италия
logoНаполи
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть другая версия-молодому поколению футбол попросту не нужен, как бы вы не извращались с его правилами
Значит пусть не смотрят.
Так пускай смотрят эти медиа лиги, с большими мячами, жёлтыми трусами. Оставьте футбольные правила в покое.
в баскете 4 отрезка по 12 минут длятся стабильно по 2+часа, что толку с "чистого" времени? вот что действительно нужно перенять из баскетбола, так это отношение к фолам - там нарушение есть нарушение, и карается оно всегда одинаково. а в футбол есть ублюдошный "мелкий фол", который ломает весь темп игры, не наказывается карточками и засирает игру постоянными остановками.
Ответ Сергей
Ну не знаю. Если цель поднять интенсивность,темп, смотрибельность, то из баскетбола надо брать:
1. Чистое время.
2. Неограниченное число замен.
3. Тайм ауты (короткие, не как по факту получается в нба))).
4. Правило зоны ( что не можешь вернуть мяч на свою половину).
5. Распределить фолы на технические, неспортивные разной степени и ввести перебор и удаление по количеству любых фолов (а не как в футболе "мелкие не считаются", а по факту снижают темп игры и ломают схему- то есть являются обычными тактическими фолами).
6. Ну и возможно, хотя вообще нереально- ограниченное время на атаку.

Естественно всё это пробовать в рамках эксперимента, постепенно и считывая реакцию зрителей и корректируя то или иное введение.
Повышение смотрибельности приведёт к увеличению телевизионных контрактов и соответственно финансированию спонсорскому. Что приведёт к ещё большему желанию мальчишек идти в футбол, а не сидеть в условном контрал страйк или тик ток.
Ответ Pavel Zabolotnev
Ну кстати правило зоны интересно было бы внедрить в футболе. Определенная логика в этом была бы наверно
Кино тоже слишком длинное... Надо в кинотеатрах по 20 минут нарезки из тики-токов показывать и гуд тогда. Оперу вообще запретить... Неужели Аурелио думает, что школьники листающие на перемене рилсы - десятками тысяч смогут тратить каждую неделю пару сотен ойро, чтоб содержать его клуб и на трансферы ещё хватало? У каждого возраста свои интересы, ётьки-матётки.)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Уже есть такое, особенно развито производство подобного продукта в Китае, причем индустрия уже многомиллиардная.
Поколению тик-тока и 25 минут много. Надо 10 таймов по 5 минут сделать, может тогда их мозги смогут воспринимать игру. Только это уже не футбол, а медиалига какая то получится.
Ответ Евгений Сидоров
И желательно, чтобы вместо людей котики и собачки с мячиком бегали.
Очередной "How Do You Do, Fellow Kids?" эпизод. Замучили деятели категории 70+ рассуждать о том, что нужно молодому поколению. Купил бы себе спиннер и крутил дома.
Учитывая симуляции, так и будет 2 часа
25 минут на тайм это результат 2 причин:
1. ДеЛау старик и тупо засыпает в кресле, возраст уже.
2. Сериал настолько скучен и убог, что реально смотреть эту хрень несчастную надолго не хватает.
Поэтому он и говорит про сокращение игрового времени.
Кто смотрит Апл, Бундес и тд так не скажет, конечно.
Ответ Е.Р.
Серия А это, вроде как, иные менталитет или образ чувства прекрасного. Кому-то другие первенства, в том числе АПЛ, Ла Лига и т.д., смотреть мало интересно в сравнении с ней.
Ответ Евграф Потапов
ты живёшь былым, Сериал давным давно мёртв. На весь чемпионат ни одного элитного футболиста нет, смотреть не на кого. И сами команды играют в какую-то дичь неинтересную. В итоге денег нет, мировому зрителю неинтересно, своих игроков тоже нет. Клубы в Ж., сборная в Ж.
Я представляю , сколько футбола увидит молодое поколение , если матчи будут по 25 минут ) Просмотр ВАР , замены , симуляция и долгое валяние игроков после каждого стыка и тд . Времени на сам футбол сократится до 15 минут на каждый тайм . Может ликвидировать футбол , как вид спорта ? Как уже надоели эти новшества сумасшедших людей ! Сделали из футбола балет - чуть столкновение и гора трупов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
