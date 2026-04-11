Кровь на лице Мбаппе после удара Рейса не показали в трансляции. Ла Лига отрицает, что это сделали специально
В Ла Лиге объяснили, почему кровь на лице Килиана Мбаппе после удара Витора Рейса не была показана в трансляции матча «Реала» и «Жироны» (1:1).
Эпизод произошел на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушения в данном эпизоде и не назначил пенальти.
В телетрансляции не показали рану и кровь на лице француза. В Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса: в единственном доступном повторе лицо игрока закрывала рука врача.
При этом лига подчеркнула, что эпизод с ударом локтем был показан в повторе восемь раз, никакого указания скрывать последствия столкновения не было.
Б - беспристрастие.
Просто сравните:
и вот это
Не пенальти)))
Или про это?
Или же все таки это?
