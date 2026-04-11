  Кровь на лице Мбаппе после удара Рейса не показали в трансляции. Ла Лига отрицает, что это сделали специально
Кровь на лице Мбаппе после удара Рейса не показали в трансляции. Ла Лига отрицает, что это сделали специально

В Ла Лиге объяснили, почему кровь на лице Килиана Мбаппе после удара Витора Рейса не была показана в трансляции матча «Реала» и «Жироны» (1:1).

Эпизод произошел на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушения в данном эпизоде и не назначил пенальти.

В телетрансляции не показали рану и кровь на лице француза. В Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса: в единственном доступном повторе лицо игрока закрывала рука врача.

При этом лига подчеркнула, что эпизод с ударом локтем был показан в повторе восемь раз, никакого указания скрывать последствия столкновения не было.

Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
телевидение
logoЖирона
logoВитор Рейс
logoтравмы
Хавьер Альберола Рохас
Спорц тоже на главную совсем другие фотки выставлял))
Б - беспристрастие.

Просто сравните:
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/e/ee/ab4adcdc047eea7e44ea11c3d71b8.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730
и вот это
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/3/e4/16d76ee074750be14198320c6f596.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730

Не пенальти)))
Ответ b_igh
Они и последствия фола Та не выложили. Такие уж пробарселонские рыла на этой площадке)
Ответ b_igh
Ты не понимаешь, кровь сгенерирована в нанобанана, и вообще не могла там оказаться, каталонские программисты и судмедэксперты уже всё расписали
Кто нибудь адекватно объяснил, почему там пенальти не дали? Удар не достаточно сильный получился ? Зубы все на месте остались поэтому ?))
Кто нибудь адекватно объяснил, почему там пенальти не дали? Удар не достаточно сильный получился ? Зубы все на месте остались поэтому ?))
Не в коме, значит не пенальти
Кто нибудь адекватно объяснил, почему там пенальти не дали? Удар не достаточно сильный получился ? Зубы все на месте остались поэтому ?))
Потому что это Реал Мадрид, а местные дети, болеющие за Барселону, против того, чтобы Реалу давали пенальти
Ну это другое. Спортс это пробарселонский сайт. Почему-то до сих не публикуют фото, где Мбаппе лежит в крови. Лига Негрейры и сайт Негрейры))
Если быть объективным то пенка конечно 100%
Если быть объективным то пенка конечно 100%
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Так это в лицо Мбаппе прилетел "штрафной удар в пользу гостей"❓🧐
кулес же сказали что кровь сгенерировали :)
Ничего удивительного. Позорище тебас не только не скрывает свою ненависть к Реалу, но и пытается пакостить своими присхвостами со свистками.
Ничего удивительного. Позорище тебас не только не скрывает свою ненависть к Реалу, но и пытается пакостить своими присхвостами со свистками.
Комментарий скрыт
Очередной судейский беспредел имени Негрейры
Хейтеры скажут фотошоп. ©
негрейровский выкормыш - рохас, во всем своем великолепии. Почему я не удивлён?)
Мой предыдущий комент минусуют фанаты негрейры, я правильно понимаю?))
