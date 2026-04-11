  • Игор Тиаго забил 20-й и 21-й голы в АПЛ и побил рекорд Тоуни и Мбемо в «Брентфорде». До Холанда в списке бомбардиров – 1 мяч
15

Форвард Игор Тиаго побил клубный рекорд «Брентфорда» по голам в АПЛ за один сезон.

Бразилец забил 20-й и 21-й голы в сезоне Премьер-лиги – с пенальти и с игры в матче против «Эвертона» (2:1, второй тайм).

Это лучший показатель в истории клуба в АПЛ. Тиаго превзошел рекорд (20 голов), который принадлежал Айвену Тоуни (сезон-2022/23) и Бриану Мбемо (сезон-2024/25).

В списке бомбардиров 24-летний форвард сборной Бразилии идет вторым, отставая от лидирующего Эрлинга Холанда из «Ман Сити» на один гол.

Уйдёт за 200 млн в Ливерпуль. Нужна замена Исаку
Ответ Someone from Internet
Уйдёт за 200 млн в Ливерпуль. Нужна замена Исаку
И ещё подписать того, кто ему передачи даёт. Лямов за 120 на замену Виртцу
Было бы неплохо в его биографии указывать за сколько он куда переходил. Можно конечно на трансфермаркте посмотреть, там это реализовано. Но Спортс мог бы добавить эту фичу!
Ответ micka
Было бы неплохо в его биографии указывать за сколько он куда переходил. Можно конечно на трансфермаркте посмотреть, там это реализовано. Но Спортс мог бы добавить эту фичу!
Из Брюгге за 33 млн, а в Брюгге из людогорца за 11 млн.
Вот кого Барсе в нападение рассмотреть
Мощный, с хорошим финишным рывком, забивной, не брезгует прессингом
Но ценник боюсь выкатят за него неподъемный
Ответ melmi
Вот кого Барсе в нападение рассмотреть Мощный, с хорошим финишным рывком, забивной, не брезгует прессингом Но ценник боюсь выкатят за него неподъемный
ты его сильно переоцениваешь
Ответ melmi
Вот кого Барсе в нападение рассмотреть Мощный, с хорошим финишным рывком, забивной, не брезгует прессингом Но ценник боюсь выкатят за него неподъемный
Он даже Атлетико не вывезет, какая Барса млин)
Это уже уровень. Надеюсь, что это не игрок одного сезона. Бразилии как раз не хватает нападающих. Вингеров и атакующих полузащитников полно. А с центрфорвардами беда.
Ответ Dexter Morgan
Это уже уровень. Надеюсь, что это не игрок одного сезона. Бразилии как раз не хватает нападающих. Вингеров и атакующих полузащитников полно. А с центрфорвардами беда.
с пенальти голов у него много
Да.
Если не Холанн или Осимхен, то Игор Тьяго.
Я его ещё 2 года назад приметил, увидев Брюггетв ЛЕ. Подумал, как такого игрока ещё не забрали английские мешки. Но оказалось, что уже договорённость с Брентфордом. Даже хорошо, что начал с клуба попроще, где нет сильного давления.
И болгарский паспорт тоже в тему - не считается легионером в ЕС.
Бездомный Игор из Тредс?* (запрещённая сеть в РФ)
Голы штампует один за другим!
Ему лет 30, аля Думбия
