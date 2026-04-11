Игор Тиаго забил 20-й и 21-й голы в АПЛ и побил рекорд Тоуни и Мбемо в «Брентфорде». До Холанда в списке бомбардиров – 1 мяч
Игор Тиаго забил 21-й гол в АПЛ и побил рекорд «Брентфорда».
Форвард Игор Тиаго побил клубный рекорд «Брентфорда» по голам в АПЛ за один сезон.
Бразилец забил 20-й и 21-й голы в сезоне Премьер-лиги – с пенальти и с игры в матче против «Эвертона» (2:1, второй тайм).
Это лучший показатель в истории клуба в АПЛ. Тиаго превзошел рекорд (20 голов), который принадлежал Айвену Тоуни (сезон-2022/23) и Бриану Мбемо (сезон-2024/25).
В списке бомбардиров 24-летний форвард сборной Бразилии идет вторым, отставая от лидирующего Эрлинга Холанда из «Ман Сити» на один гол.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5504 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мощный, с хорошим финишным рывком, забивной, не брезгует прессингом
Но ценник боюсь выкатят за него неподъемный
Если не Холанн или Осимхен, то Игор Тьяго.
Я его ещё 2 года назад приметил, увидев Брюггетв ЛЕ. Подумал, как такого игрока ещё не забрали английские мешки. Но оказалось, что уже договорённость с Брентфордом. Даже хорошо, что начал с клуба попроще, где нет сильного давления.
И болгарский паспорт тоже в тему - не считается легионером в ЕС.