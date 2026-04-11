Игор Тиаго забил 20-й и 21-й голы в АПЛ и побил рекорд Тоуни и Мбемо в «Брентфорде». До Холанда в списке бомбардиров – 1 мяч

Форвард Игор Тиаго побил клубный рекорд «Брентфорда » по голам в АПЛ за один сезон.

Бразилец забил 20-й и 21-й голы в сезоне Премьер-лиги – с пенальти и с игры в матче против «Эвертона» (2:1, второй тайм).

Это лучший показатель в истории клуба в АПЛ. Тиаго превзошел рекорд (20 голов), который принадлежал Айвену Тоуни (сезон-2022/23) и Бриану Мбемо (сезон-2024/25).

В списке бомбардиров 24-летний форвард сборной Бразилии идет вторым, отставая от лидирующего Эрлинга Холанда из «Ман Сити» на один гол.