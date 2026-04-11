  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета про 1:2 с «Борнмутом»: «Разочарование. Это сильный удар в лицо. Игрокам «Арсенала» надо подняться и идти в бой»
123

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Борнмута» (1:2) в АПЛ.

«Разочарование. Это сильный удар в лицо, и теперь все зависит от нашей реакции. Эта команда не просто так не проигрывала 11 матчей подряд – они многое сделали правильно.

Мы были не очень эффективны. Первый же их момент в нашей штрафной – рикошет, неудачная игра в обороне, и это гол. Нам нужно оправиться после такого.

Во втором тайме ожидаешь другой игры. Сегодня мы делали много странных вещей. Хотя обычно мы очень стабильны. Такое может случиться, это футбол.

Игрокам очень больно. И должно быть больно. Им нужно принять это как данность, подняться и снова идти в бой, иначе ты выбываешь. Впереди важная неделя, на кону многое. Мы по-прежнему находимся в хорошем положении в обоих турнирах», – сказал Микель Артета.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5733 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: BBC
logoМикель Артета
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
123 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это ж насколько мерзко надо играть, чтоб нейтральные болельщики поддерживали в гонке Сити, который собирает трофеи год за годом
Ответ 2vdhrvmmzf
Это ж насколько мерзко надо играть, чтоб нейтральные болельщики поддерживали в гонке Сити, который собирает трофеи год за годом
Если бы Сити ещё не транжирил очки с Ноттингемом и Весь Хэмом, было бы уже -5 очков отстаивание при 2 играх в запасе

Я даже не знаю, кто хуже в этой гонке 😄
Ответ 2vdhrvmmzf
Это ж насколько мерзко надо играть, чтоб нейтральные болельщики поддерживали в гонке Сити, который собирает трофеи год за годом
это правда, никогда особо не питал любви к футболу гвардиолы и уже тем более к сити, к арсеналу всегда более ровное отношение было, но болею этой весной за мс
Ответ Армен Карапетян
Залупл всё ближе.
Комментарий скрыт
Ответ S. A.
Комментарий скрыт
Спокойно, будет не больно
Единственный трофей, на который у Арсенала остался шанс - вылет ТТХ в шип
Ответ Растин Кол
Единственный трофей, на который у Арсенала остался шанс - вылет ТТХ в шип
И тот еще под вопросом
Буду рад, если они таки сольют титул. По-первых, это будет очень смешно. А во вторых, Арсенал играет в омерзительный футбол.
Ответ U
Буду рад, если они таки сольют титул. По-первых, это будет очень смешно. А во вторых, Арсенал играет в омерзительный футбол.
Комментарий скрыт
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий скрыт
В каком месте АПЛ выиграна? Если завтра Сити выигрывает, то разница 6 очков при матче в запасе у Сити. И Арсеналу потом ещё на Этихаде играть
Пусть арабский мешок возьмёт АПЛ на зло арсеналу с их скучным футболом
Если Арсенал умудрится в этом сезоне не выиграть АПЛ, то это уже никогда не произойдёт.
Если честно, не хочу победы Сити в чемпионате, но разве Арсенал заслуживает чемпионство с такой игрой?
уверенными шагами идут к залуплу
Что, в этот раз даже не доминировали?!
Раз Артета так любит организовывать нестандартные тренировки для команды, может на этот раз на тренировку пригласит клоунов? Ну чтобы атмосфера и на тренировке соответствовала тому во, что превращается Арсенал в решающий отрезок сезона)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
