Артета про 1:2 с «Борнмутом»: «Разочарование. Это сильный удар в лицо. Игрокам «Арсенала» надо подняться и идти в бой»

Артета про 1:2 с «Борнмутом»: разочарование, это сильный удар в лицо.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета прокомментировал поражение от «Борнмута » (1:2) в АПЛ .

«Разочарование. Это сильный удар в лицо, и теперь все зависит от нашей реакции. Эта команда не просто так не проигрывала 11 матчей подряд – они многое сделали правильно.

Мы были не очень эффективны. Первый же их момент в нашей штрафной – рикошет, неудачная игра в обороне, и это гол. Нам нужно оправиться после такого.

Во втором тайме ожидаешь другой игры. Сегодня мы делали много странных вещей. Хотя обычно мы очень стабильны. Такое может случиться, это футбол.

Игрокам очень больно. И должно быть больно. Им нужно принять это как данность, подняться и снова идти в бой, иначе ты выбываешь. Впереди важная неделя, на кону многое. Мы по-прежнему находимся в хорошем положении в обоих турнирах», – сказал Микель Артета .