«Зенит» следит за ситуацией Воробьева в «Локо», Дмитрий – в шорт-листе на лето. В приоритете – покупка иностранного форварда (Legalbet)
«Зенит» следит за ситуацией Воробьева в «Локо».
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев входит в шорт-лист «Зенита» на летнее трансферное окно.
По данным Legalbet, петербургский клуб активно следит за 28-летним форвардом.
В то же время приоритет «Зенита» – покупка иностранного нападающего. «Зенит» начнет активные поиски игрока на эту позицию по завершении текущего сезона.
На данный момент внимание сосредоточено на выступлениях в чемпионате России. Помимо этого, руководство «Зенита» не начинает трансферную работу из-за уважения к колумбийцу Джону Дурану.
Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В этом сезоне форвард сыграл в 20 матчах Мир РПЛ и забил 10 голов.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5732 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
125 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит интересуется Воробьвым: да что этот Зенит себе позволяет!
Это что за прикол?
Если бы он при каждом выходе на поле хет-трики делал, то это все было бы понятно. А так...
Наверно нам болельщикам локо предстоят очень сложные времена , чувствую скоро как Рубин будем болтаться в середине таблице
Но у Рубина хотя бы есть деньги на новичков