«Зенит» следит за ситуацией Воробьева в «Локо», Дмитрий – в шорт-листе на лето. В приоритете – покупка иностранного форварда (Legalbet)

«Зенит» следит за ситуацией Воробьева в «Локо».

Нападающий «Локомотива » Дмитрий Воробьев входит в шорт-лист «Зенита » на летнее трансферное окно.

По данным Legalbet, петербургский клуб активно следит за 28-летним форвардом.

В то же время приоритет «Зенита » – покупка иностранного нападающего. «Зенит» начнет активные поиски игрока на эту позицию по завершении текущего сезона.

На данный момент внимание сосредоточено на выступлениях в чемпионате России. Помимо этого, руководство «Зенита» не начинает трансферную работу из-за уважения к колумбийцу Джону Дурану .

Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В этом сезоне форвард сыграл в 20 матчах Мир РПЛ и забил 10 голов.