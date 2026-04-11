  • «Зенит» следит за ситуацией Воробьева в «Локо», Дмитрий – в шорт-листе на лето. В приоритете – покупка иностранного форварда (Legalbet)
125

«Зенит» следит за ситуацией Воробьева в «Локо», Дмитрий – в шорт-листе на лето. В приоритете – покупка иностранного форварда (Legalbet)

«Зенит» следит за ситуацией Воробьева в «Локо».

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев входит в шорт-лист «Зенита» на летнее трансферное окно.

По данным Legalbet, петербургский клуб активно следит за 28-летним форвардом.

В то же время приоритет «Зенита» – покупка иностранного нападающего. «Зенит» начнет активные поиски игрока на эту позицию по завершении текущего сезона.

На данный момент внимание сосредоточено на выступлениях в чемпионате России. Помимо этого, руководство «Зенита» не начинает трансферную работу из-за уважения к колумбийцу Джону Дурану.

Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В этом сезоне форвард сыграл в 20 матчах Мир РПЛ и забил 10 голов.

С ужесточением лимита пылесос в готовности уже, да и паспортов парочку выдадут и все будет, еще правда не понятен статус следующего сезона обычный или пост юбилейный.
Ответ Vorhun
С ужесточением лимита пылесос в готовности уже, да и паспортов парочку выдадут и все будет, еще правда не понятен статус следующего сезона обычный или пост юбилейный.
Комментарий скрыт
Ответ Vorhun
С ужесточением лимита пылесос в готовности уже, да и паспортов парочку выдадут и все будет, еще правда не понятен статус следующего сезона обычный или пост юбилейный.
Цска уводит у Локо капитана и легенду: ну, увели и увели, все норм, по-соседски по-московски.
Зенит интересуется Воробьвым: да что этот Зенит себе позволяет!
Интересная ситуация с Зенитом и паспортистами. Проблема в том, что Зенит для паспортистов это как бы тупик карьерного роста. Пока ты играешь с Крыльях, Локомотиве или даже Краснодаре - ты рвешь жопу. Когда приходит Зенит и насыпает тебе полную котомку денюх - ты достигаешь нирваны. Преисполняешься как эталонный, безупречный паспортист. Ты уже не можешь быть лучшим паспортистом. Ты словно Мона Лиза среди паспортистов. А поскольку случается это с тобой не в 20-22 года, а уже после 25-26 как правило и ты подписываешь контракт на 3-4 года, ты понимаешь - что дальше дорога только вниз. Вверх пути нет. Вот и выходит, что Зенит пылесосит паспортистов как может, а они его совершенно не усиливают. Ни чем не помогают...
Ответ NoThanks
Интересная ситуация с Зенитом и паспортистами. Проблема в том, что Зенит для паспортистов это как бы тупик карьерного роста. Пока ты играешь с Крыльях, Локомотиве или даже Краснодаре - ты рвешь жопу. Когда приходит Зенит и насыпает тебе полную котомку денюх - ты достигаешь нирваны. Преисполняешься как эталонный, безупречный паспортист. Ты уже не можешь быть лучшим паспортистом. Ты словно Мона Лиза среди паспортистов. А поскольку случается это с тобой не в 20-22 года, а уже после 25-26 как правило и ты подписываешь контракт на 3-4 года, ты понимаешь - что дальше дорога только вниз. Вверх пути нет. Вот и выходит, что Зенит пылесосит паспортистов как может, а они его совершенно не усиливают. Ни чем не помогают...
Таковы лимитные реалии
Ответ NoThanks
Интересная ситуация с Зенитом и паспортистами. Проблема в том, что Зенит для паспортистов это как бы тупик карьерного роста. Пока ты играешь с Крыльях, Локомотиве или даже Краснодаре - ты рвешь жопу. Когда приходит Зенит и насыпает тебе полную котомку денюх - ты достигаешь нирваны. Преисполняешься как эталонный, безупречный паспортист. Ты уже не можешь быть лучшим паспортистом. Ты словно Мона Лиза среди паспортистов. А поскольку случается это с тобой не в 20-22 года, а уже после 25-26 как правило и ты подписываешь контракт на 3-4 года, ты понимаешь - что дальше дорога только вниз. Вверх пути нет. Вот и выходит, что Зенит пылесосит паспортистов как может, а они его совершенно не усиливают. Ни чем не помогают...
Из этого можно сделать вывод, что зенит губит российский футбол ⚽
Помимо этого, руководство «Зенита» не начинает трансферную работу из-за уважения к колумбийцу Джону Дурану.
Это что за прикол?
Ответ Опа, Митяй
Помимо этого, руководство «Зенита» не начинает трансферную работу из-за уважения к колумбийцу Джону Дурану. Это что за прикол?
Он в аренде до июня . Какое там уважение с такой ’самоотдачей’
Ответ Опа, Митяй
Помимо этого, руководство «Зенита» не начинает трансферную работу из-за уважения к колумбийцу Джону Дурану. Это что за прикол?
Нет конечно, вот если бы написали что "руководство «Зенита» не начинает трансферную работу из-за уважения к Соболеву" Вот это был бы прикол.
Ну за 10 можно отдавать, конечно
Ответ Roman
Ну за 10 можно отдавать, конечно
там вроде больше отступные...
Ответ Roman
Ну за 10 можно отдавать, конечно
За Соболева же десятку отвалили, а чем он лучше
Можно Дурана выкупить, вообще топовый нап говорят, крутой мотиватор, аж Соболев раззабивался))
Ответ gmwb55h8nq
Можно Дурана выкупить, вообще топовый нап говорят, крутой мотиватор, аж Соболев раззабивался))
Не надо ) Дорого, и ни о чем ))
Про Дурана - странная идея. Во-первых, он пока не сделал ничего для того, чтобы подобное уважение заслужить, во-вторых, если арендованный игрок способен разозлиться/расстроиться тем, что клуб ищет кого-то на близкую позицию - пожалуй, с таким игроком лучше расстаться сразу, спокойнее будет.

Если бы он при каждом выходе на поле хет-трики делал, то это все было бы понятно. А так...
Из уважения к кому пока не начинают поиск нового главного тренера?
Джон, дельфин и воробей.
Ответ Алекс75
Джон, дельфин и воробей.
И Алень
Учитывая , что денег нет у клуба то нужно расставаться
Наверно нам болельщикам локо предстоят очень сложные времена , чувствую скоро как Рубин будем болтаться в середине таблице
Но у Рубина хотя бы есть деньги на новичков
Ответ Вялый топор
Учитывая , что денег нет у клуба то нужно расставаться Наверно нам болельщикам локо предстоят очень сложные времена , чувствую скоро как Рубин будем болтаться в середине таблице Но у Рубина хотя бы есть деньги на новичков
Такое про локо каждый год говорят последние года три
Ответ Вялый топор
Учитывая , что денег нет у клуба то нужно расставаться Наверно нам болельщикам локо предстоят очень сложные времена , чувствую скоро как Рубин будем болтаться в середине таблице Но у Рубина хотя бы есть деньги на новичков
В смысле денег нет? А почему тогда РЖД вваливает миллиарды в хоккейный ярославский Локо?
А при чем тут вообще дуран и уважение к нему? Он же просто в аренде
