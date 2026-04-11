Морган про «Арсенал» после 1:2 с «Борнмутом»: «Отвратительная игра – оборонительная, скучная, без страсти. Хотя бы выгляди так, будто хочешь стать чемпионом, черт возьми»

Морган про «Арсенал» после 1:2: отвратительная игра.

Журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган раскритиковал лондонцев после поражения от «Борнмута» (1:2).

«Отвратительная игра. Такая оборонительная, такая скучная, такая лишенная огня или страсти. Хотя бы выгляди так, будто хочешь стать чемпионом, черт возьми.

Как могло получиться так, что «Борнмут», у которого уже ничего не стоит на кону, выглядел так, будто ему результат нужен в десять раз больше, чем «Арсеналу», у которого есть шанс выиграть чемпионат впервые за 22 года?

Просто, #####, непонятно», – написал Морган в X.