  • Морган про «Арсенал» после 1:2 с «Борнмутом»: «Отвратительная игра – оборонительная, скучная, без страсти. Хотя бы выгляди так, будто хочешь стать чемпионом, черт возьми»
Морган про «Арсенал» после 1:2 с «Борнмутом»: «Отвратительная игра – оборонительная, скучная, без страсти. Хотя бы выгляди так, будто хочешь стать чемпионом, черт возьми»

Журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган раскритиковал лондонцев после поражения от «Борнмута» (1:2).

«Отвратительная игра. Такая оборонительная, такая скучная, такая лишенная огня или страсти. Хотя бы выгляди так, будто хочешь стать чемпионом, черт возьми.

Как могло получиться так, что «Борнмут», у которого уже ничего не стоит на кону, выглядел так, будто ему результат нужен в десять раз больше, чем «Арсеналу», у которого есть шанс выиграть чемпионат впервые за 22 года?

Просто, #####, непонятно», – написал Морган в X.

Морган хорошо описал 90% матчей Арсенала в этом сезоне
Ответ Альберт Саусь
99%
Ага,тоже в шоке.
Артета в конце прошлого сезона говорил :
- Эти парни "голодны" до побед.
Да ничего подобного не видно.
Такой лёгкий титул,столько раз Сити давал повод оторваться.
И всё равно не могут.
Артета аут.
Ответ Доминатор3000
так в том то и проблема.если Арсенал выиграет чемпионат(а все к этому идет ),то я уверен что тогда на радостях Артете дадут чуть ли не пожизненный контракт. ,а будет огромной ошибкой боссов Арсенала
Ответ Predator87
Всё идёт к тому что Арсенал будет без трофеев.
Игроки Арсенала чаще с Райей обыгрывались, чем с Дьокерешем

Просто лютейшее позорище, это реально самый худший чемпион будет, если будет. Никаких оправданий, Артета должен взять себя в руки и уйти сам, потому что не будет трофеев в этом сезоне снова
Чем-то Англию саутгейта напоминают, вроде есть атакующий потенциал, а не используется.
Ответ Beibars_1117003920
точно подметил
Арсенал, не спи. Алонсо свободен. Нужно брать пока Ливерпуль не перехватил, ибо топарь Слот прекрасно справляется и не нужно его менять
На третий день, зоркий сокол заметил
Пора прощаться с Артетой! Я очень был рад когда его подписали, он действительно много сделал, клуб стал гораздо стабильней, три раза подряд второе место, но сделать следующий шаг у него не хватает духа, в концовках чемпионата начинает играть трусливо, хотя большинство команд должны выносить без проблем!
Моргану надо было добавить, что нужно было брать Роналду, чтобы взять трофей!
ничего щас Морган даст интервью свое грязное и придет Роналду и выиграет сразу чемпионат
Материалы по теме
Морган о Хвиче в «Арсенале»: «Не жалей денег, Артета! Он великолепен»
26 марта, 14:42
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
23 марта, 13:32
Пирс Морган: «Надеюсь, «Арсенал» забьет еще 20 голов с угловых и выиграет АПЛ. Все это нытье по поводу нашей игры – чистая зависть»
4 марта, 15:51
Морган о недовольстве Рапино сборной США по хоккею и Трампом: «Та же самая Рапино позволяла мужчинам не только заходить в женскую раздевалку, но и занимать места женщин в команде»
27 февраля, 16:07
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем