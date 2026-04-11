Морган про «Арсенал» после 1:2 с «Борнмутом»: «Отвратительная игра – оборонительная, скучная, без страсти. Хотя бы выгляди так, будто хочешь стать чемпионом, черт возьми»
Журналист, телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган раскритиковал лондонцев после поражения от «Борнмута» (1:2).
«Отвратительная игра. Такая оборонительная, такая скучная, такая лишенная огня или страсти. Хотя бы выгляди так, будто хочешь стать чемпионом, черт возьми.
Как могло получиться так, что «Борнмут», у которого уже ничего не стоит на кону, выглядел так, будто ему результат нужен в десять раз больше, чем «Арсеналу», у которого есть шанс выиграть чемпионат впервые за 22 года?
Просто, #####, непонятно», – написал Морган в X.
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
Артета в конце прошлого сезона говорил :
- Эти парни "голодны" до побед.
Да ничего подобного не видно.
Такой лёгкий титул,столько раз Сити давал повод оторваться.
И всё равно не могут.
Артета аут.
Просто лютейшее позорище, это реально самый худший чемпион будет, если будет. Никаких оправданий, Артета должен взять себя в руки и уйти сам, потому что не будет трофеев в этом сезоне снова