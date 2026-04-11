«Арсенал» создал 0,19 xG с игры в матче с «Борнмутом». Дьокереш забил гол «канониров» с пенальти
«Арсенал» проиграл «Борнмуту» (1:2) в матче 32-го тура АПЛ.
По данным The xG Philosophy, общий показатель ожидаемых голов (xG) команды Микеля Артеты составил 2,53.
При этом с игры «канониры» создали лишь 0,19.
Единственный мяч лондонцев забил нападающий Виктор Дьокереш – с пенальти. «Арсенал» также выполнил 10 угловых.
«Борнмут» заработал общий показатель ожидаемых голов 1,31, с игры – 1,22.
«Арсенал» в общей сложности нанес 15 ударов по воротам, 3 – в створ. «Борнмут» выполнил 8 ударов, 3 – в створ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The xG Philosophy
Потому что Арсенал не играет в футбол. Они катают мяч друг другу и оказываются на чужой половине поля с одной целью – заработать стандарт, потому что по-другому они просто не умеют играть. Они не могут создавать моменты с игры, поэтому всё, что им нужно – заработать стандарт. И смотреть на это невозможно, меня просто тошнит от того, во что Арсенал превращает футбольные матчи
Причем это не игра от обороны. Я ничего не имею против игры от обороны, когда это продиктовано разницей в классе или уровне. Греция выиграла ЧЕ, играя от обороны, потому что не могла играть первым номером с грандами. Интер Моуриньо играл от обороны против лучшей Барселоны в истории. Стареющий Челси в 2012 году играл от обороны, потому что Бавария была сильнее. Да что там, Кристал Пэлас в финале КА играл от обороны против Сити, но у них был четкий план на игру, и они ловили Сити на контратаках каждый раз, когда был такой шанс. Всё это – примеры грамотной работы тренера и команды
Арсенал – топ-команда, имеет два состава, но просто не умеет играть в футбол и не знает, что делать с мячом. Это не игра от обороны, это не атакующая игра. Они катают мяч и создают 90% моментов со стандартов, в то время как их соперники хотят играть в футбол. Я не представляю, как какой-нибудь мальчишка полюбит футбол, включив матч Арсенала. На это просто невозможно смотреть
Артета за 6 лет создал команду атлетов, которые могут бегать и прессинговать, но забыл про то, что в футболе есть мяч. Надеюсь, они проиграют всё
Арсенал, конечно, дико сильный, но чокерскую менталку, видимо, не исправить
Если сольют это чемпионство, будет прям стыдно