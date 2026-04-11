  «Арсенал» создал 0,19 xG с игры в матче с «Борнмутом». Дьокереш забил гол «канониров» с пенальти
«Арсенал» создал 0,19 xG с игры в матче с «Борнмутом». Дьокереш забил гол «канониров» с пенальти

«Арсенал» проиграл «Борнмуту» (1:2) в матче 32-го тура АПЛ.

По данным The xG Philosophy, общий показатель ожидаемых голов (xG) команды Микеля Артеты составил 2,53.

При этом с игры «канониры» создали лишь 0,19.

Единственный мяч лондонцев забил нападающий Виктор Дьокереш – с пенальти. «Арсенал» также выполнил 10 угловых.

«Борнмут» заработал общий показатель ожидаемых голов 1,31, с игры – 1,22.

«Арсенал» в общей сложности нанес 15 ударов по воротам, 3 – в створ. «Борнмут» выполнил 8 ударов, 3 – в створ.

Этот Арсенал – это сборная Англии при Саутгейте. Я никогда не думал, что могу не болеть за Англию на крупном турнире или что буду болеть за Сити в АПЛ, но сейчас я очень хочу, чтобы они стали чемпионами

Потому что Арсенал не играет в футбол. Они катают мяч друг другу и оказываются на чужой половине поля с одной целью – заработать стандарт, потому что по-другому они просто не умеют играть. Они не могут создавать моменты с игры, поэтому всё, что им нужно – заработать стандарт. И смотреть на это невозможно, меня просто тошнит от того, во что Арсенал превращает футбольные матчи

Причем это не игра от обороны. Я ничего не имею против игры от обороны, когда это продиктовано разницей в классе или уровне. Греция выиграла ЧЕ, играя от обороны, потому что не могла играть первым номером с грандами. Интер Моуриньо играл от обороны против лучшей Барселоны в истории. Стареющий Челси в 2012 году играл от обороны, потому что Бавария была сильнее. Да что там, Кристал Пэлас в финале КА играл от обороны против Сити, но у них был четкий план на игру, и они ловили Сити на контратаках каждый раз, когда был такой шанс. Всё это – примеры грамотной работы тренера и команды

Арсенал – топ-команда, имеет два состава, но просто не умеет играть в футбол и не знает, что делать с мячом. Это не игра от обороны, это не атакующая игра. Они катают мяч и создают 90% моментов со стандартов, в то время как их соперники хотят играть в футбол. Я не представляю, как какой-нибудь мальчишка полюбит футбол, включив матч Арсенала. На это просто невозможно смотреть

Артета за 6 лет создал команду атлетов, которые могут бегать и прессинговать, но забыл про то, что в футболе есть мяч. Надеюсь, они проиграют всё
Ответ Владимир Стишенок
Так у них 1/3 голов-стандарты. Без стандартов у них результативность на уровне того же Борнмута или Брайтона.
Ответ Владимир Стишенок
кого они там прессингуют ты про что вообще лол))
Игра Арсенала высасывает душу. И из соперников и из зрителей.
Ответ Евгений Сидоров
Дементор получается??))
При венгере при всех проблемах даже фанатам соперников было интересно смотреть, и никогда не было ватоката. А сейчас УГ
Ну это уже настоящий мастер-класс по доминированию от Артеты!
Я просто не понимаю , как Артета умудрился из красивой и атакующей игры прошлых лет , и начала этого сезона , превратить команду в инвалидов и импотентов , не способных на что-то атакующее и просто бегая за мячом без какой либо идеи и какой либо мысли . В позапрошлом сезоне , когда команда упускала чемпионство , было смотреть хотя бы интересно на атакующий стиль , которая команда показывает , думали оборону укрепили и можно теперь вкатывать всех и вся. Оказалось Артетыч , обосрался не сняв штаны , не преуспев в этом сезоне ни в атаке , ни в обороне . Тихий ужас.
без шуток, арсенал - это первый на моей памяти клуб, который троллят не смотря на то, что тот находится на первом месте. веха.
Ответ DolJun
и троллят тупо все
Ответ revodrok
У нас в стране над обычными людьми в лице меня и так издеваются вовсю, так еще и любимый клуб в лице его игроков и тренера просто добивает дополнительно болельщика в лице меня))
странно, местные гунеры ж тут на каждом углу тыкают статкой что команда с игры больше всех создает и забивает. что пошло не так?
Мечтаю, чтобы этот антифутбол с бесконечными нарушениями при угловых в итоге дал сбой и в конце сезона привел к уже традиционному результату.
Великая доминация во всей красе

Арсенал, конечно, дико сильный, но чокерскую менталку, видимо, не исправить

Если сольют это чемпионство, будет прям стыдно
