«Арсенал» создал 0,19 xG с игры в матче с «Борнмутом». Дьокереш забил гол «канониров» с пенальти

«Арсенал» проиграл «Борнмуту » (1:2) в матче 32-го тура АПЛ .

По данным The xG Philosophy, общий показатель ожидаемых голов (xG) команды Микеля Артеты составил 2,53.

При этом с игры «канониры» создали лишь 0,19.

Единственный мяч лондонцев забил нападающий Виктор Дьокереш – с пенальти. «Арсенал» также выполнил 10 угловых.

«Борнмут» заработал общий показатель ожидаемых голов 1,31, с игры – 1,22.

«Арсенал » в общей сложности нанес 15 ударов по воротам, 3 – в створ. «Борнмут» выполнил 8 ударов, 3 – в створ.