  Мостовой о Мусаеве: «Человек не из футбола, ему трудно понимать многие вещи. Уже начал речь про мячи и газон. Небольшой комплекс звездной болезни»
Мостовой о Мусаеве: «Человек не из футбола, ему трудно понимать многие вещи. Уже начал речь про мячи и газон. Небольшой комплекс звездной болезни»

Александр Мостовой: постоянные жалобы «Краснодара» – глупости какие-то.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в раздевалке перед матчем Мир РПЛ против «Ахмата» (1:0) заявил футболистам о спущенных мячах и неподстриженном поле.

«Есть понимание, почему «Краснодар» постоянно жалуется. Я неоднократно говорил, что их главный тренер – человек не из футбола. Ему трудно понимать многие вещи. Он же начал речь про мячи и газон.

Думаю, здесь небольшой комплекс звездной болезни. Все-таки «Краснодар» стал чемпионом в прошлом году.

Конечно, все эти постоянные жалобы – глупости какие-то. Ясно, что это часть футбола. Все жалуются. Когда выигрываешь, все нормально. Проигрываешь – все начинают жаловаться. Поле для всех одинаковое, а жалуется проигравшая команда», – сказал Александр Мостовой.

"Небольшой комплекс звездной болезни", - сказал обладатель одного из самых больших в нашем футболе комплексов звёздной болезни.
Ответ Источник в сборной России
"Небольшой комплекс звездной болезни", - сказал обладатель одного из самых больших в нашем футболе комплексов звёздной болезни.
Знает о чем говорит, в звёздной болезне все давно придумано.
Ответ marshalericsson1357
Знает о чем говорит, в звёздной болезне все давно придумано.
Звёздный человек просто уже начал отмечать день космонавтики😼
Мостовой разве медицинский человек, чтобы диагнозы ставить?
Ответ Edgars Skaubits
Мостовой разве медицинский человек, чтобы диагнозы ставить?
Какие диагнозы? В медицине все давно придумано: больной лежит, врач лечит, а от чего и так всем понятно
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Какие диагнозы? В медицине все давно придумано: больной лежит, врач лечит, а от чего и так всем понятно
Халат белый, аскорбинка круглая
Забавно от Моста слышать что у кого-то звездная болезнь )
Мостовой не в курсе, что Краснодар выиграл этот матч
Да Мусаев то более футбольный человек чем Мостовой. Тренирует фк Краснодар. Чемпион России. А Мостовой ? Играл в футбол лет 30 назад.
Ответ Александр Зубков
Да Мусаев то более футбольный человек чем Мостовой. Тренирует фк Краснодар. Чемпион России. А Мостовой ? Играл в футбол лет 30 назад.
Играл 30 лет назад, а в общей сложенности 70 лет в футболе 👆
Мусаев выиграл уже чемпионство, может повторить в этом сезоне, а царь все пытается как-то задеть Мусаева, потому что сам не смог так устроиться и все лепил отмазки, какой он великий и все умеющий футбольный человек и все ему по умолчанию обязаны🤡
Как раз таки он не жалуется когда проиграл.Про газон и сдутые мячи он говорил,когда команда выиграла. Так что,не надо ля-ля,Мостовой.
Мусаев уже гораздо дольше в футболе, чем ты. И гораздо современнее. Ты с футболом закончил 25 лет назад и больше тебя там не видели.
Есть понимание, что Мостовой пропустил в очередной раз утренний укол аминазина.
Ответ Adjusted
Есть понимание, что Мостовой пропустил в очередной раз утренний укол аминазина.
Неужели им наконец заинтересовались люди в белых халатах? Да из желтого дома?
Когда выигрываешь, все нормально. Проигрываешь – все начинают жаловаться
Ну нет же. Краснодар победил, сельтовая твоя башка
