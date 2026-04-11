Мостовой о Мусаеве: «Человек не из футбола, ему трудно понимать многие вещи. Уже начал речь про мячи и газон. Небольшой комплекс звездной болезни»

Александр Мостовой: постоянные жалобы «Краснодара» – глупости какие-то.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев в раздевалке перед матчем Мир РПЛ против «Ахмата » (1:0) заявил футболистам о спущенных мячах и неподстриженном поле .

«Есть понимание, почему «Краснодар» постоянно жалуется. Я неоднократно говорил, что их главный тренер – человек не из футбола. Ему трудно понимать многие вещи. Он же начал речь про мячи и газон.

Думаю, здесь небольшой комплекс звездной болезни. Все-таки «Краснодар» стал чемпионом в прошлом году.

Конечно, все эти постоянные жалобы – глупости какие-то. Ясно, что это часть футбола. Все жалуются. Когда выигрываешь, все нормально. Проигрываешь – все начинают жаловаться. Поле для всех одинаковое, а жалуется проигравшая команда», – сказал Александр Мостовой .