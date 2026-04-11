«Арсенал» проиграл 3 из 4 последних матчей. Столько же поражений было в первых 49 матчах сезона

«Арсенал » проиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Борнмуту» (1:2) в АПЛ . До этого проиграли «Ман Сити» (0:2) в финале Кубка лиги и вылетели из Кубка Англии от «Саутгемптона» (1:2). Победа была над «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что столько же поражений (3) у лондонцев было в первых 49 матчах сезона.