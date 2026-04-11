«Арсенал» проиграл 3 из 4 последних матчей. Столько же поражений было в первых 49 матчах сезона

«Арсенал» проиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Борнмуту» (1:2) в АПЛ. До этого проиграли «Ман Сити» (0:2) в финале Кубка лиги и вылетели из Кубка Англии от «Саутгемптона» (1:2). Победа была над «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что столько же поражений (3) у лондонцев было в первых 49 матчах сезона.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5727 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Источник: Opta
9 очков между Арсеналом и МС. 2 игры в запасе у МС. Плюс очная встреча на следующей неделе. МС догонит и обгонит.
Ответ TheBestCapper
Догнать мало, -6 разница голов у Сити.
Ответ kowadu2
ну вот в очной и закроют вопрос
Неужели смогут сотворить невероятное и упустят АПЛ?
Ответ Дима Царёв
это будет громче, чем вылет ТТХ
Ответ Дима Царёв
Если мне память не изменяет, то подобное Арсенал уже "творил", нет?
Красиво будет если Пеп уйдет взяв чемпионат:)
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ответ rigobersong
Не верю, не возьмем. Слишком легковесная команда нынче, ошибки и поражения точно будут.
Желаю Спортингу выбить это из ЛЧ
Самое смешное - это коллективное выпрашивание пенальти в конце матча :))

Мало им 1 пенальти для победы, давайте ещё 😁
Ответ заблокированному пользователю
Самое смешное - это коллективное выпрашивание пенальти в конце матча :)) Мало им 1 пенальти для победы, давайте ещё 😁
"Мало им 1 пенальти для победы, давайте ещё"

только не для победы, а для ничьи
Если Арсенал упустит чемпионство это будет наверно одним из самых больших фейлов в истории АПЛ
Ответ Lavinka
хорошая попытка)
ааагуееероооооооооооооооо
Ответ Lavinka
Вряд ли хоть что-то когда-то переплюнет Ньюкасл Кигана.

Те ещё и в отличный футбол играли и всё равно с 12 очковым отрывом чемпионат отдали.
Не зря была информация, что Арсенал в апреле, это абсолютные мертвяки. Сити надо включится.
Это "главные фавориты" Лиги Чемпионов. Не представляю, кто в здравом уме видит их победу в очном противостоянии с Баварией, Реалом или ПСЖ
Ответ Александр Максаков
Бавария илм ПСЖ снесут Арсенал. Но, есть ощущение, что Арсенал дальше Барселоны/Атлетико не пройдет
Ответ Александр Максаков
Как кто? Суперкомпьютер и букмекеры
Артета и Ко просто легенды. Вот что значит менталитет лузеров. Интересно Сити почувствует вкус крови? Если да, то жаркая концовочка чемпионата будет легендарной
Ответ Свидетель Ибрагима Афеллая
Почувствовал 100%. Пеп уже не отпустит АПЛ, Сити не в оптимальной форме, но у них хотя бы яйца есть для игры в футбол. Арсенал за столько лет так и не понял, что трусливым владением мяча титулы не берутся
Ответ Альберт Саусь
Они даже им не владели. Борнмут просто их слопал
Откровенно поплыл доминатор.
