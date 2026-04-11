«Арсенал» прервал серию из 8 матчей без поражений в АПЛ, уступив «Борнмуту»

«Арсенал» прервал 8-матчевую серию без поражений в Премьер-лиге.

Команда тренера Микеля Артеты на своем поле сегодня уступила «Борнмуту » (1:2).

До этого у «Арсенала » было 6 побед и 2 ничьих. Сегодняшняя поражение стало также для лондонцев четвертым в сезоне АПЛ.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ , опережая на 9 очков «Ман Сити», у которого две игры в запасе.