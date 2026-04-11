«Арсенал» прервал серию из 8 матчей без поражений в АПЛ, уступив «Борнмуту»

«Арсенал» прервал 8-матчевую серию без поражений в Премьер-лиге.

Команда тренера Микеля Артеты на своем поле сегодня уступила «Борнмуту» (1:2).

До этого у «Арсенала» было 6 побед и 2 ничьих. Сегодняшняя поражение стало также для лондонцев четвертым в сезоне АПЛ.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, опережая на 9 очков «Ман Сити», у которого две игры в запасе.

59 комментариев
Фаны Титана:
- у нас неплохие шансы на квадрупл! Отличная сетка в ЛЧ, уже в финале КЛ!
- ничего страшного, боремся за требл! Отрыв в чемпионате есть, Спортинг в ЛЧ пройдем легко!
- Так, в ЛЧ есть хорошие шансы, по версии Opta мы вообще фавориты! В чемпионате отрыв 9 очков. Короче, боремся за дубль!
-----> вы здесь
Ответ laziofan
Комментарий скрыт
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий скрыт
Копиум.
В Англии знают про "залупл"? У них есть какой-то аналогичный термин?
Ответ pit4er
Они называют Арсенал - bottlers
Ответ pit4er
bottled again arsenal bottled again
Главное, что Арсенал доминировал
Ответ Roman
В какой вселенной?
Ответ Юрий Р.
Наверное во вселенной Артеты
У него по моему почти всегда так
Даже не смотрю их игры
Но знаю что Артета доминировал
Ираола > Артета
Dancing in August, crying in May. This is Arsenal.
Автогол невовремя выбыл. Как всегда Арсенал губит отсутствие ключевого игрока на важном отрезке сезона...
Думал, что хуже матча чем против сити уже не будет, но артета умеет удивлять. У этой команды нет уважения ни к себе, ни к собственным болельщикам. Заслужили абсолютно каждую строчку хейта, что про них пишут в интернете. С таким менталитетом до конца карьеры будут смаковать только неудачи и насмешки
Болею за Арсенал уже более 20 лет. Сейчас глядя на их игру я понимаю, что они недостойны брать АПЛ и тем более ЛЧ. Если даже каким-то чудом выиграют АПЛ это будет самый позорный чемпион последних лет, а мне это не в радость. Обидно очень, но такие чувства я испытываю в данный момент 💔
Ни шагу вперёд!!! Только назад!!! Отберем у Сити наше законное место!!!
Напомню, Габриэл и Салиба - лучшая пара ЦЗ в мире
