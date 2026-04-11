  • «Шанхай» Слуцкого обыграл «Порт» (1:0) в дерби. У команды 3 победы и 2 ничьих в 5 матчах сезона и 1 очко в таблице после штрафа в 10 баллов
«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого обыграл «Шанхай Порт».

«Шанхай Шэньхуа» переиграл «Шанхай Порт» (1:0) в дерби в матче 5-го тура чемпионата Китая.

Победный мяч на 52-й минуте забил Рафаэл Ратао.

Команда тренера Леонида Слуцкого в пяти играх турнира одержала три победы и дважды сыграла вничью.

Ранее «Шэньхуа» обыграл «Далянь Инбо» (5:3), поделил очки с «Чжэцзян Профешнл» (1:1) и «Бэйцзин Гоань» (1:1), а также победил «Тяньцзинь Цзиньмэнь» (3:2).

На данный момент команда российского специалиста находится на 10-й позиции в таблице чемпионата, имея в активе один балл. Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Следующий матч «Шанхай» проведет 18 апреля дома против «Ляонин Тежэнь».

Суперлига. 5 тур
11 апреля 11:35, Shanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа
1 - 0
1.06xG0.29
Шанхай Порт
90’
+9’
Ли Шуай
Ян Цзэсян
90’
+6’
Чхан Шиничхи
90’
+1’
Манафа   Ян Цзэсян
88’
Жоау Карлуш   Се Пэнфэй
88’
78’
Ян Шиюань   Фу Хуань
70’
Ян Шиюань
69’
Си Ян   Лю Жофань
69’
Азиангбе   У Лэй
Ян Хаоюй
65’
Гуйе   Лю Чэнюй
64’
Гао Тяньи   Ян Хаоюй
64’
64’
Лу Юнтао   Ян Шиюань
57’
Габриэлзиньо   Лю Чжужунь
  Рафаэл Ратао
52’
2тайм
Перерыв
25’
Лу Юнтао
Шанхай Шэньхуа
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, У Си, Ван Хайцзянь, Гао Тяньи, Жоау Карлуш, Рафаэл Ратао, Гуйе
Запасные: Ян Шуай, Ming Huang, Ма Чжэнь, Сюй Хаоян, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян, Йеннарис, Jie Wang, Се Пэнфэй, Ян Хаоюй, Хань Цзявэнь, Ван Шилун
1тайм
Шанхай Порт:
Янь Цзюньлин, Юсуп, Чжан Линьпэн, Вэй Чжэнь, Ли Шуай, Азиангбе, Матеус Витал, Си Ян, Габриэлзиньо, Леонардо, Лу Юнтао
Запасные: Dongcheng Wang, У Лэй, Ян Шиюань, Фу Хуань, Бао Шимэн, Лю Жофань, Yue, Yufei Jiang, Чэнь Вэй, Ван Шэньчао, Орр, Лю Чжужунь
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Ратао топ для этой лиги.Отрыв не существенный,если посмотреть кто на первых местах, возможно кроме Ченду)
Ответ Кот_Вопрос
Ратао топ для этой лиги.Отрыв не существенный,если посмотреть кто на первых местах, возможно кроме Ченду)
Чэнду, ведомый легендарным Сорокиным, очевидный фаворит сезона
Ответ Кот_Вопрос
Ратао топ для этой лиги.Отрыв не существенный,если посмотреть кто на первых местах, возможно кроме Ченду)
Чэнду в прошлых сезонах всегда сдувался после 20-х туров,поэтому посмотрим как новый тренер сможет пройти китайскую жару летом и паузы в месяц сборных
Порт догнали. Будут бороться за чемпионство))
Звери!
Молодцы 👏
9 из 16 команд со штрафами в очках. Китайское казино всегда забавляло🤣
Если бы не снятие очков, то уже первыми были
