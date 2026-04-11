  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Глава «Динамо» Ивлев: «Сильно удивила информация о Федотове. Рассчитываем на Гусева, надеемся, что сотрудничество продолжится, между штабом и игроками хорошее взаимоотношение»
Глава «Динамо» Ивлев: «Сильно удивила информация о Федотове. Рассчитываем на Гусева, надеемся, что сотрудничество продолжится, между штабом и игроками хорошее взаимоотношение»

Александр Ивлев: «Динамо» рассчитывает на Ролана Гусева.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев заявил, что клуб рассчитывает на главного тренера Ролана Гусева.

Ранее появилась информация, что Владимир Федотов хочет возглавить бело-голубых.

– Контракт главного тренера Ролана Гусева рассчитан до конца сезона. Есть ли разговоры о его продлении?

– Окончательное решение, кто будет главным тренером «Динамо» в новом сезоне, примет совет директоров.

Мы ни с кем переговоров не ведем, клуб рассчитывает на Ролана Александровича. И мы надеемся, что это сотрудничество продолжится в долгосрочной перспективе.

Меня сильно удивила информация в СМИ о Владимире Федотове в «Динамо».

Являясь частью футбольной экосистемы, я вижу, как часто происходят новостные вбросы, не имеющие под собой никакой основы. Понятно, что кто-то хочет использовать ту или иную ситуацию в свою пользу, но я прошу не обращать на это внимания.

Московское «Динамо» – великий футбольный клуб с богатой историей, большими возможностями.

Многие – тренеры, футболисты, близкие к футболу люди – хотели бы ассоциировать свое имя с этим клубом (и я сейчас говорю не конкретно об истории с Федотовым), поэтому «Динамо» иногда используется заинтересованными лицами для каких-то заявлений.

– В связи с появляющимися слухами нет ли нервозности у тренерского штаба?

– Я был на нескольких тренировках, настроение у команды хорошее, все ребята мотивированы. Видно, что между тренерским штабом и игроками существует хорошее взаимоотношение.

И если вы посмотрите на комментарии футболистов в прессе за последние месяцы, то увидите позитивные отзывы о работе с Роланом Гусевым и его помощниками, – сказал Александр Ивлев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Александр Ивлев
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Федотов
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошое отношение, это как с Карпиным было и его штабом?
Ответ Dinamik1
Хорошое отношение, это как с Карпиным было и его штабом?
Да нет, с Карпиным все под надзором ходили, кусок пицы нельзя было съесть, я молчу про кружку пива выпить. Зенит влупили, а Краснодар? Чуток визуально игра получше стала, но где гарантия что опять все штанги не оближем в Краснодаре, и опять не сольём.
Ответ Вольфсбург
Да нет, с Карпиным все под надзором ходили, кусок пицы нельзя было съесть, я молчу про кружку пива выпить. Зенит влупили, а Краснодар? Чуток визуально игра получше стала, но где гарантия что опять все штанги не оближем в Краснодаре, и опять не сольём.
Согласен.
Вот это Штаты раздули. Глава динамо, руководитель динамо, директор клуба и тд.
Ответ RUSSERG
Вот это Штаты раздули. Глава динамо, руководитель динамо, директор клуба и тд.
Что там раздули? Ивлев председатель совета директоров, Пивоваров генеральный директор, Бувач спортивный директор - вот и всё руководство.
Хорошо Гусев будет ГТ в следующем сезоне или нет не важно. Вопрос кто ответит за этот сезон из верхушки? Степашин? Ивлеев? Пивоваров?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Динамо»: «Гусеву полностью доверяем. Считаем его тренером с перспективой, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Футболисты принимают идеи штаба»
10 апреля, 11:12
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем