Глава «Динамо» Ивлев: «Сильно удивила информация о Федотове. Рассчитываем на Гусева, надеемся, что сотрудничество продолжится, между штабом и игроками хорошее взаимоотношение»

Александр Ивлев: «Динамо» рассчитывает на Ролана Гусева.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев заявил, что клуб рассчитывает на главного тренера Ролана Гусева.

Ранее появилась информация , что Владимир Федотов хочет возглавить бело-голубых.

– Контракт главного тренера Ролана Гусева рассчитан до конца сезона. Есть ли разговоры о его продлении?

– Окончательное решение, кто будет главным тренером «Динамо » в новом сезоне, примет совет директоров.

Мы ни с кем переговоров не ведем, клуб рассчитывает на Ролана Александровича. И мы надеемся, что это сотрудничество продолжится в долгосрочной перспективе.

Меня сильно удивила информация в СМИ о Владимире Федотове в «Динамо».

Являясь частью футбольной экосистемы, я вижу, как часто происходят новостные вбросы, не имеющие под собой никакой основы. Понятно, что кто-то хочет использовать ту или иную ситуацию в свою пользу, но я прошу не обращать на это внимания.

Московское «Динамо» – великий футбольный клуб с богатой историей, большими возможностями.

Многие – тренеры, футболисты, близкие к футболу люди – хотели бы ассоциировать свое имя с этим клубом (и я сейчас говорю не конкретно об истории с Федотовым), поэтому «Динамо» иногда используется заинтересованными лицами для каких-то заявлений.

– В связи с появляющимися слухами нет ли нервозности у тренерского штаба?

– Я был на нескольких тренировках, настроение у команды хорошее, все ребята мотивированы. Видно, что между тренерским штабом и игроками существует хорошее взаимоотношение.

И если вы посмотрите на комментарии футболистов в прессе за последние месяцы, то увидите позитивные отзывы о работе с Роланом Гусевым и его помощниками, – сказал Александр Ивлев.