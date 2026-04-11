  • Экс-судья Фернандес о падении Мбаппе: «Рейс слегка задел лицо Килиана рукой, из-за чего он упал, как будто его сильно ударили локтем. Это не пенальти»
Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с падением нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в штрафной «Жироны» (1:1) в матче Ла Лиги.

Эпизод произошел на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Витором Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.

«Витор Рейс, судя по всему, слегка задел лицо Мбаппе рукой, из-за чего француз упал на газон, как будто его сильно ударили локтем. Поведение француза не убедило ВАР. Это не пенальти», – написал Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

«Это Лига Негрейры». Не пенальти на Мбаппе, выкинувший «Реал» из гонки за титул

Интересную мысль высказал Арбелоа, а в принципе поразмыслив я с ним согласен, ВАР то научились использовать с толком. ) Когда нужно смотрим, когда не нужно не смотрим. Тут бы ещё найти алгоритм нужности и все станет ясно. Вот реально, в разных матчах его используют по-разному, в чём закономерность и кто бенефициар? Есть ощущение что есть цель поставить под сомнение его применение.)
Или вот например в одном эпизоде с подозрением на офсайд даём доиграть и смотрим ВАР, а в другом таком же в том же матче сразу машем флажком и снимаем гол, как в позапрошлом финале ЛЧ -)
Первые числа января. Матч Реал - Беттис. Вини входит в штрафную соперника и проводит "финт" такой же, как тут игрок Жироны. Арбитр ставит пенку. То есть для судей именно действия Мбаппе являются нарушением, а не действия защитника. Ведь в матче с Беттисом защитник был на месте Мбаппе.
Легчайшее касание было https://www.instagram.com/reel/DW-fZUsCF6r/?igsh=MTZucGdwYjNibzZmcw== Павел видимо ослеп совсем,иначе как слепотой этот позорное мнение бывшего «судьи» не обьяснить.
Как может появиться кровь на лбу, если удар в челюсть? Вот как? Ты просто объясни, как это возможно? На всех кадрах прекрасно видно, что удар идёт в челюсть.
Другой вопрос тоже на засыпку. Почему медик использует тряпку? Все прекрасно знают, что, когда большой участок кожи в крови, медики сразу используют медикаменты. Никак иначе. А тут у Мбаппе половина лба в крови, но медикоментами почему-то никто не обрабатывает. Удивильно! Видимо, медиков тоже купили и они хотят, что бы Мбаппе умер от зарожения крови.
Отмашка + ногу отставил еще = не пенальти
Но в лиге негрейры иначе никак :)
Вот это кадр судья....слегка задел))) Бровь разбил, слегка задел...
Это просто жесть, как судьи Барсу тянут
За последние 5 сезонов Реалу в два раза больше пенальти в чужие ворота поставили между прочим)))
И столько же не поставили, где нужно
Очередная радужная петрушка высказалась. Которая , кстати, публично высказывается о нелюбви к Реалу и его игрокам.
Это 100% пенальти. Но этот матч ни на что не влияет: Ла Лига была проиграна ещё в матче с Мальоркой.
Тогда получается, в матче Реал - Беттис в начале января это был не пенальти? Я правильно понимаю? Там ведь Винни повернул тот же "финт", что тут игрок Жироны.
Не помню этого эпизода, а пересматривать игру не собираюсь
Мне одно непонятно: почему при таких же "касаниях" лица вне штрафной ни один арбитр даже не сомневается в фоле, и плевать умышленно или нет. Причём в каждом матче практически такое случается, всегда свистят, часто с жёлтой. Что именно тут "другое", что вдруг один единственный случай из всех не считается нарушением?
Теперь в тренде — не правила, а «дух футбола», который каждый судья трактует по-своему.
Игрок берёт мяч в штрафной двумя руками — не пенальти. Надо понять и простить.
Удар по лицу в штрафной — недостаточно для пенальти. Снова понять и простить.
Потому что при таких же касаниях НОГ (а эта игра называется НогаМяч) свиснули пенку в пользу Реала, когда Вини был на месте игрока Жироны.
Так или иначе мбаппе приучил всех к тому, что он ныряет, также как и соус
Голову не оторвали - не пенальти.
Ретротур надо было провести без вар
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
