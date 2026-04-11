Экс-судья Фернандес о падении Мбаппе: «Рейс слегка задел лицо Килиана рукой, из-за чего он упал, как будто его сильно ударили локтем. Это не пенальти»
Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с падением нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в штрафной «Жироны» (1:1) в матче Ла Лиги.
Эпизод произошел на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Витором Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.
«Витор Рейс, судя по всему, слегка задел лицо Мбаппе рукой, из-за чего француз упал на газон, как будто его сильно ударили локтем. Поведение француза не убедило ВАР. Это не пенальти», – написал Павел Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
Но в лиге негрейры иначе никак :)
Это просто жесть, как судьи Барсу тянут
Игрок берёт мяч в штрафной двумя руками — не пенальти. Надо понять и простить.
Удар по лицу в штрафной — недостаточно для пенальти. Снова понять и простить.