Экс-судья Фернандес о падении Мбаппе: «Рейс слегка задел лицо Килиана рукой, из-за чего он упал, как будто его сильно ударили локтем. Это не пенальти»

Экс-судья Фернандес: на Мбаппе не было пенальти в матче с «Жироной».

Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с падением нападающего «Реала » Килиана Мбаппе в штрафной «Жироны» (1:1) в матче Ла Лиги .

Эпизод произошел на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Витором Рейсом , после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.

«Витор Рейс, судя по всему, слегка задел лицо Мбаппе рукой, из-за чего француз упал на газон, как будто его сильно ударили локтем. Поведение француза не убедило ВАР. Это не пенальти», – написал Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

