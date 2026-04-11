  • Семин о сборной России: «Сейчас и Никарагуа вполноги не обыграешь. Удручил уровень игры»
Семин о сборной России: «Сейчас и Никарагуа вполноги не обыграешь. Удручил уровень игры»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре сборной России.

– Матчи сборной России против таких соперников, как Никарагуа и Мали, вам интересны? Мне, если честно, нет.

– Когда могу – всегда смотрю. Потому что это все-таки сборная России. Самый сложный момент тут – психология. Не всегда футболисты играют на сто процентов. Потому что некоторым кажется, что Никарагуа можно обыграть вполноги. Сейчас никого так не обыграешь! Везде нужно вкладывать максимальные усилия.

Ну и второй момент. С одной стороны, может, Карпин и прав, что такое громадное количество футболистов через национальную команду проходит, чтобы всех вблизи увидеть. С другой, когда-то уже нужно определить основной состав. Мы должны видеть, что вот они – самые лучшие. Такого, чтобы в каждом матче с первых минут на поле выходили все сильнейшие, нет. По мне, это очень спорный подход.

– Карпин сказал, что нынешняя сборная сильнее той, что была в 2021 году, – отталкиваясь именно от уровня таланта. Но какой смысл об этом говорить после четырех лет отлучения от международных соревнований, когда нет возможности это проверить?

– Говорить можно все что хочешь. Когда начнутся официальные матчи – а они все равно однажды начнутся, верю в это, – тогда и будет ясная картина. Но по последним матчам я бы этого не сказал. Больше всего удручил уровень игры, – сказал Семин.

Уж Мали бы могли и забить гол, только тренер должен быть крутым мотиватором чтобы сборная в товарняках пыталась победить. А Валера что мотиватор что тактик никакой.
Семин о Семаке: «Замечательная работа. Попробуй выиграть 6 титулов, когда такое напряжение. Как объяснить бразильцам, что надо работать без мяча? А у него нет ни одного конфликта с игроками»
Семин о Талалаеве: «Работа в «Балтике» – на пятерку, из команды Первой лиги построил коллектив верхней части таблицы РПЛ. Но его невыдержанность неправильна, за ЦСКА еще мягко наказали»
Семин о Хусанове: «Где были наши ясновидящие селекционеры? Пригласи его из Узбекистана в любой клуб РПЛ – он бы пошел. А Гвардиола этот алмаз разглядел и доверяет ему важнейшие матчи»
