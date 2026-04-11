Джо Гомес о поражении «Ливерпуля» 0:2: «ПСЖ» – одна из лучших команд в мировом футболе. У нас была немного другая схема, все пошло не так, как мы хотели»
Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высказался о поражении от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Игра прошла 8 апреля.
«Очевидно, что все прошло не совсем так, как мы хотели. Схема была немного другой. Все понимают, что это достойный соперник. «ПСЖ» – одна из лучших команд в мировом футболе на данный момент.
Мы знаем, как могут складываться домашние матчи. Думаю, все дело в вере, в нас, игроках, тренерах и болельщиках. Понадобится особенный вечер, но у нас и раньше были особенные вечера», – сказал Джо Гомес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
1 комментарий
Играли по схеме Реала « не дайте им забить 6»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем