Джо Гомес о поражении «Ливерпуля» 0:2: «ПСЖ» – одна из лучших команд в мировом футболе. У нас была немного другая схема, все пошло не так, как мы хотели»

Джо Гомес: «ПСЖ» – одна из лучших команд в мировом футболе.

Защитник «Ливерпуля » Джо Гомес высказался о поражении от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

Игра прошла 8 апреля.

«Очевидно, что все прошло не совсем так, как мы хотели. Схема была немного другой. Все понимают, что это достойный соперник. «ПСЖ » – одна из лучших команд в мировом футболе на данный момент.

Мы знаем, как могут складываться домашние матчи. Думаю, все дело в вере, в нас, игроках, тренерах и болельщиках. Понадобится особенный вечер, но у нас и раньше были особенные вечера», – сказал Джо Гомес .