  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Сенников считает, что Батракову нужно уезжать в «ПСЖ»: «Если не сейчас, то когда? У Алексея было два хороших сезона в «Локо»
11

Сенников считает, что Батракову нужно уезжать в «ПСЖ»: «Если не сейчас, то когда? У Алексея было два хороших сезона в «Локо»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе Алексея Батракова в «ПСЖ». 

«Сейчас у Батракова было два хороших сезона в «Локомотиве». Если не сейчас уезжать, то когда? Сейчас самое время пробовать себя на другом уровне. Получится или не получится? Сложно сказать. «ПСЖ» – клуб с большой конкуренцией, но Батраков может себя проявить в этой команде.

Алексей чем-то напоминает Головина, но тот перешел в «Монако», а там немножко другой уровень футбола. Если Батраков не заиграет в «ПСЖ», может уйти в аренду и играть в другой команде. Сейчас важен сам переход, чтобы выходить на новый уровень и расти», – сказал Сенников.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Батраков
logoДмитрий Сенников
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ПСЖ? А кто ж его возьмёт то?
Ответ Костас Костофы
ПСЖ? А кто ж его возьмёт то?
Так ПСЖ активно изучает игрока
Там прямо очередь из боссов ПСЖ выстроилась.
Ответ Виктор
Там прямо очередь из боссов ПСЖ выстроилась.
Про Сафонова писали нечто похожее.Мол,какой ПСЖ ,какие 20млн.
Приедет в Париж, постучится в ворота, скажет, что он - Батраков, и...ничего
Придется обыграть известное : Я - Павлос, и я ищу туалет
Связь с боссами псж через космос
Тут всё очень просто.
Если есть предложение, то надо продавать и ехать.
Если нет предложения, то не продавать и не ехать.
А что есть уже предложение? Вот Забарный обрадуется)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
