Сенников считает, что Батракову нужно уезжать в «ПСЖ»: «Если не сейчас, то когда? У Алексея было два хороших сезона в «Локо»

Сенников считает, что Батракову надо уезжать в «ПСЖ»: если не сейчас, то когда? .

Экс-игрок «Локомотива » Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Сейчас у Батракова было два хороших сезона в «Локомотиве». Если не сейчас уезжать, то когда? Сейчас самое время пробовать себя на другом уровне. Получится или не получится? Сложно сказать. «ПСЖ» – клуб с большой конкуренцией, но Батраков может себя проявить в этой команде.

Алексей чем-то напоминает Головина, но тот перешел в «Монако», а там немножко другой уровень футбола. Если Батраков не заиграет в «ПСЖ», может уйти в аренду и играть в другой команде. Сейчас важен сам переход, чтобы выходить на новый уровень и расти», – сказал Сенников.