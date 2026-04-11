Сенников считает, что Батракову нужно уезжать в «ПСЖ»: «Если не сейчас, то когда? У Алексея было два хороших сезона в «Локо»
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе Алексея Батракова в «ПСЖ».
«Сейчас у Батракова было два хороших сезона в «Локомотиве». Если не сейчас уезжать, то когда? Сейчас самое время пробовать себя на другом уровне. Получится или не получится? Сложно сказать. «ПСЖ» – клуб с большой конкуренцией, но Батраков может себя проявить в этой команде.
Алексей чем-то напоминает Головина, но тот перешел в «Монако», а там немножко другой уровень футбола. Если Батраков не заиграет в «ПСЖ», может уйти в аренду и играть в другой команде. Сейчас важен сам переход, чтобы выходить на новый уровень и расти», – сказал Сенников.
Источник: «Чемпионат»
Придется обыграть известное : Я - Павлос, и я ищу туалет
Если есть предложение, то надо продавать и ехать.
Если нет предложения, то не продавать и не ехать.